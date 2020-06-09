Украина за три года может перевести все госуслуги в онлайн – вице-премьер

Также Федоров сообщил о планах обучить за три года 6 миллиона украинцев цифровой грамотности.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует за три года перевести все государственные услуги в онлайн-формат, а также развить всю необходимую инфраструктуру для этого.

Читайте такжеМинцифры запустило образовательный сериал о персональных данных

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.

"Ми хотим полностью перевести все государственные услуги в онлайн за три года. Если не будет государственной услуги онлайн, значит ее вообще не будет существовать", - сказал он.

Также вице-премьер сообщил о планах обучить за три года 6 миллионов украинцев цифровой грамотности.

"Вторая наша цель - обучить 6 миллионов украинцев базовой цифровой грамотности для того, чтобы люди могли использовать технологии на полную мощь", - сказал Федоров.

Он добавил, что, по оценкам Министерства цифровой трансформации, около 52% украинцев уже владеют базовыми цифровыми навыками.

Также Федоров выделил развитие интернет-связи как третью ключевую цель работы министерства.

"Третья наша цель – покрыть всю страну, до 95%, интернетом. Не может развиваться цифровая экономика, если не будет интернета", - отметил он.

Федоров добавил, что сейчас уровень проникновения высокоскоростного интернета в Украине составляет около 80%.

Четвертой целью вице-премьер выделил развитие IT-бизнеса.

"Четвертая наша цель – увеличить долю IT-индустрии до 10% ВВП", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в течение этого года в онлайн на портале государственных услуг "Дія" будет переведено 50 приоритетных публичных услуг.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram