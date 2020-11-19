По мнению Борье Экхольма (Borje Ekholm), запрет на использование оборудования Huawei для 5G противоречит принципам свободной конкуренции и торговли

Генеральный директор шведской компании Ericsson Борье Экхольм прокомментировал запрет правительства на использование в стране оборудования Huawei для сетей 5G. Он считает это ограничением свободной конкуренции и торговли, которое замедлит развертывание новой технологии в Швеции.

Об этом сообщает Financial Times.

Китайская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Huawei подает апелляцию на запрет, наложенный шведскими властями в прошлом месяце. Санкции инициировали вооруженные силы и служба безопасности страны, которые обвинили Китай в «сборе разведывательной информации и краже технологий».

В интервью Financial Times Борье Экхольм отметил: «Решение необходимо пересмотреть. Это нужно как компании Ericsson, так и всей стране, ведь мы руководствуемся принципами свободной торговли. Я считаю, важно обеспечить свободную конкуренцию в условиях открытого рынка».

В отличие от других стран, в том числе Великобритании, которые достаточно завуалировано объясняли свое решение опасениями относительно общенациональной безопасности, Швеция очень четкая в формулировках. Телекоммуникационным операторам запретили устанавливать оборудование компаний Huawei и ZTE для сетей 5G, а то, которое уже используется для осуществления базовых операций, нужно демонтировать до 2025 года.

Борье Экхольм согласился, что надежность сетей связи — вопрос национальной безопасности, который в будущем встанет еще острее. Однако он считает, что Швеция отклонилась от указаний ЕС по безопасности сетей 5G, призванных сбалансировать вопросы национальной безопасности и свободной конкуренции.

«Я считаю это ошибочным толкованием разумного законодательства», — добавил Борье Экхольм.

Из-за апелляции Huawei был перенесен аукцион по распределению частот 5G, который должен был состояться в этом месяце. По мнению Борье Экхольма, замедлится развертывание новых телекоммуникационных сетей в целом.

Ericsson и Nokia — основные конкуренты Huawei. Однако шведская компания имеет довольно значительную долю бизнеса в Китае, поэтому некоторые аналитики предполагают, что она будет пытаться защитить себя, не разделяя официальную позицию Стокгольма.

Борье Экхольм также рассказал, что, несмотря на конкуренцию, Ericsson и Huawei вместе работали над разработкой отраслевых стандартов, и важно сохранить такое соотношение сил.

«Я отношусь к той категории людей, которые считают, что конкуренция побуждает компании развиваться в долгосрочной перспективе», — сказал Борье Экхольм. — Она стимулирует нас быть более инновационными и разрабатывать еще лучшие продукты для наших клиентов».

На начальном этапе развертывания сетей 5G Ericsson была успешнее Nokia и заключила несколько соглашений в Китае. Обе компании были втянуты в геополитический конфликт, когда некоторые чиновники, приближенные к президенту США Дональду Трампу (Donald Trump), заявили, что Америке следует рассмотреть возможность приобретения их акций.

По мнению Борье Экхольма, странам Европы нужно ускорить развертывание сетей 5G. «Вспомните о 4G — пока в Европе спорили, что такое «убийственное приложение», американцы и китайцы развернули сети, — сказал он. — Теперь их компании доминируют на рынке приложений. То же произойдет и с 5G, только на этот раз будет касаться предприятий. Замедление развертывания 5G — риск для экономики. Европа рискует снова оказаться позади».

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Авторы: УНИАН, УНИАН