В Facebook решили предоставить юной аудитории легальный способ присоединиться к Instagram, чтобы тем самым еще сильнее расширить аудиторию и увеличить рекламные доходы.

Разработку отдельной детской версии Instagram подтвердил глава соцсети Адам Моссери, на что обратил внимание BuzzFeed News.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Сегодня сложно переоценить важность Instagram для Facebook. На это тему мы писали не один раз, но вот несколько интересных фактов:

Instagram был основан в 2010 году, а в 2012 году его приобрела Facebook. Изначально говорилось о сумме 1 миллиард долларов, но в итоге покупка сервиса обошлась Цукербергу еще дешевле - 715 миллионов долларов.

В 2018 году Instagram оценивался в более 100 миллиардов долларов, а в 2020-м году Bloomberg оценивал годовую выручку соцсети в 20 миллиардов долларов - на тот момент это было почти 30% общей выручки Facebook.

Статистикой о количестве пользователей Instagram компания Facebook в последний раз делилась в 2018 году, когда оно превысило 1 миллиард. По состоянию на 31 марта 2020 года аудитория всех приложений компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) составляла 2,99 миллиарда пользователей в месяц.

Переходя к сути новости, в Facebook решили предоставить юной аудитории легальный способ присоединиться к Instagram, чтобы тем самым еще сильнее расширить аудиторию и увеличить рекламные доходы.

"Все больше детей хотят присоединиться к Instagram. Сейчас у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов - по смыслу близкими к Messenger Kids - которые подходят для детей и контролируются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли не отставать от своих друзей, открывать для себя новые увлечения и занятия, и многое другое", - из официального заявления Facebook.

Американский Закон о защите конфиденциальности детей в Сети (COPPA) накладывает ряд ограничений, включая получение разрешения родителей в обязательном порядке, на интернет-компании, продукты которых ориентированы на детскую аудиторию младше 13 лет. Главное предназначение COPPA - защита детей от компаний, осуществляющих сбор и хранение личных данных, которые позже могут использоваться для показа целевой рекламы.

Facebook is building an Instagram for children under the age of 13, based on internal docs and interview with @mosseri. My latest with @CraigSilverman.https://t.co/eeCBDQpUHK — Ryan Mac🙃 (@RMac18) March 18, 2021

Но у Facebook есть опыт создания подобных продуктов - упомянутый Messenger Kids.

Команду по разработке детской версии Instagram возглавляет Павни Диванджи, которая в декабре перешла в Facebook из Google, где она курировала именно детские продукты, в том числе YouTube Kids. Курировать работу группы непосредственно глава Instagram Адам Моссери. Пока у детской версии Instagram нет даже примерных сроков запуска.

В сентябре 2019 года Американский регулятор оштрафовал Google на рекордные 170 миллионов долларов за отслеживание их активности на YouTube в рекламных целях, что является грубым нарушением COPPA. Незадолго до этого (в феврале 2019 года) предшественник TikTok Musical.ly за нарушение COPPA был оштрафован на 5,7 миллиона долларов.

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Автор: УНИАН