Spotify не понравилась единая подписка Apple One, и обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке стриминга.

На презентации Apple, в числе других новинок, представила Apple One - единую подписку на все свои сервисы. Сразу после этого шведская компания Spotify, владеющая одноименным сервисом потокового вещания музыки, обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке стриминга и недобросовестной конкуренции. Одновременно юристы Spotify обратилась с жалобой в антимонопольные ведомства.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"И вновь Apple использует свое доминирующее положение на рынке и нечестные методы, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и ограничить потребителей, отдавая предпочтение собственным сервисам. Мы призываем антимонопольные органы срочно принять меры по ограничению антиконкурентного поведения Apple, в противном случае, это причинит непоправимый вред сообществу разработчиков и поставит под угрозу нашу общую свободу слушать, учиться, творить и общаться", - говорится в заявлении.

В Apple сразу же ответили на претензию Spotify, заявив, что ее пользователи по-прежнему могут находить для себя альтернативные сервисы. Одновременно Apple подчеркнула, что ввела единую подписку, чтобы предоставить пользователям возможность сэкономить и получить доступ сразу ко всем услугам.

Как отмечает The Verge, в свое время Spotify тоже предлагала бандлы по сниженной цене - к примеру, с Hulu, AT&T и некоторыми смартфонами Samsung.

Что этому предшествовало

Отмечается, что у Apple и Spotify давний конфликт. 16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одного из которых является ответом на прошлогоднюю жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов.

То есть, конфликт Apple и Spotify по своей сути аналогичен противостоянию Apple и Epic, и сводится к политикам App Store.

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Автор: УНИАН