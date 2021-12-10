Серия Xiaomi 12 может быть запущена уже до конца 2021-го, поэтому неудивительно, что утечки, касающиеся основного трио моделей – Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra, все чаще просачиваются в Сеть.
Как ожидается, они станут первыми смартфонами на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 898. Кроме того, новые аппараты должны стать одними из лучших, если не лучшими, камерофономи на рынке. По крайней мере, об этом говорит утечка.
На просторах китайской социальной сети Weibo была опубликована фотография защитного чехла для Ultra-версии, дизайн которой кардинально отличается от всех предыдущих смартфонов компании.
На снимке можно увидеть сразу восемь отверстий разного размера и формы. Конечно же, не все они будут заняты датчиками изображения, однако такая композиция всё равно вызывает восхищение. Ожидается, что смартфон получит главную камеру на 50 МП, сразу три телеобъектива и ультра-широкоугольный модуль.
По слухам, стандартные Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro будут выпущены в конце этого месяца, а вот релиз Xiaomi 12 Ultra ожидается в первой половине 2022 года.
Напомним, вчера Motorola представила флагманский Moto Edge X30 – это первый смартфон на новейшем топовом чипе Snapdragon Gen 1, который изготавливается по 4-нм техпроцессу.
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Новинка может похвастаться экраном с частотой 144 Гц и фронтальной камерой с рекордным разрешением 60 Мп. Продажи в Китае стартуют 15 декабря по относительно доступной цене – 3999 юаней (16 999 грн).