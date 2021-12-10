По слухам, Xiaomi 12 и 12 Pro представят уже 28 декабря.

Серия Xiaomi 12 может быть запущена уже до конца 2021-го, поэтому неудивительно, что утечки, касающиеся основного трио моделей – Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra, все чаще просачиваются в Сеть.

Как ожидается, они станут первыми смартфонами на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 898. Кроме того, новые аппараты должны стать одними из лучших, если не лучшими, камерофономи на рынке. По крайней мере, об этом говорит утечка.

На просторах китайской социальной сети Weibo была опубликована фотография защитного чехла для Ultra-версии, дизайн которой кардинально отличается от всех предыдущих смартфонов компании.

Автор: Денис Пономаренко