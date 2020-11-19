Объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь 2021 года.

Министерство цифровой трансформации инициировало высвобождение частот для внедрения связи пятого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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"На заседании правительства было принято много решений, которые приближают нас к целям покрыть всю территории страны качественным мобильным и фиксированным интернетом. На прошлой неделе мы приняли План развития 5G. Утвердили План высвобождения частот для распространения 5G", - сообщил министр.

План предусматривает высвобождение полос радиочастот, диапазоны которых занимает телевидение, для внедрения радиотехнологии LTE в диапазонах 790 - 862 МГц, 694 - 790 МГц.

Сейчас на этих частотах работает украинское телевидение.

Одобренный План предусматривает высвобождение частот компаниями и настройку оборудования на более низкие диапазоны компаниями "Зеонбуд" и ТРК "Эфир". В пресс-службе отмечают, что высвобождение частот не помешает работе телевидения, так как оно будет работать в низших диапазонах.

Объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь 2021 года. Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года в крупнейших населенных пунктах.

Сообщается, что в сельской местности, отдаленных территориях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G.

Для внедрения 5G Кабинет Министров утвердил план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года. Он дополнен новыми базовыми стандартами LTE/LAA, eLTE-U и PMP. Эти изменения позволят пользователям получать более стабильные и высокие скорости при просмотре видео и прослушивании музыки.

Дополнительно правительство расширило полномочия Министерства цифровой трансформации - предоставление финансовой поддержки местным бюджетам для развития широкополосного доступа в интернет.

4 G в Украине

18 ноября 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по освобождению дополнительных полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц и 694-790 МГц от радиоэлектронных средств телевидения для полноценного внедрения высокоскоростной 4G-связи в Украине.

Согласно пояснительной записке, такое освобождение полос позволит увеличить площадь покрытия 4G-связью, в том числе внедрить такую связь в сельской местности и на автодорогах.

Отмечается, что до июля 2021 года уполномоченные органы будут анализировать возможность освобождения радиочастот на предмет определения ориентировочной стоимости и технических возможностей этого процесса.

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Автор: УНИАН