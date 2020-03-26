В Украине запустят онлайн-платформу бесплатных услуг бизнеса для граждан во время карантина

Платформа объединит все бесплатные услуги, которые предоставляет социально ответственный бизнес.

Министерство цифровой трансформации на следующей неделе запустит онлайн-платформу бесплатных услуг социально ответственного бизнеса во время карантина.

Читайте такжеКак карантин повлияет на бизнес: 23% будут уменьшать зарплату, 17% - сокращать штат (опрос)

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в сети Facebook.

«Сегодня большинство социально ответственного бизнеса предлагает много бесплатных услуг для граждан на период карантина. Мы планируем собрать все услуги на одной платформе», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации планирует на следующей неделе запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. С помощью этого приложения будет осуществляться обязательный контроль для больных коронавирусом и добровольный контроль для самоизолированных с помощью данных геолокации и FaceID.

Минцифры планирует запустить свыше 20 образовательных онлайн-курсов по цифровой грамотности до конца этого года.

25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.