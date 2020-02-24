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Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (фото)

12:01, 24 февраля 2020
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает appleinsider.

Как сообщается, у запатентованного телефона нет кнопок, а всю площадь занимает дисплей, который располагается также и на боковых гранях.

"С виду это единый кусок стекла, но на самом деле это может быть несколько частей, соединенных вместе", - говорится в патентной документации.

Apple также рассматривает возможность использования краев телефона для отображения информации. На нем могут быть значки приложений, которые дают доступ одним нажатием к режиму "В самолете" или Wi-Fi.

У запатентованного iPhone все кнопки будут сенсорными /  Фото: appleinsider.com

Ранее УНИАН сообщал, что Apple хочет запатентовать стеклянный моноблок iMac. Корпус устройства будет изготовлен из стекла и сделан в форме изогнутого листа.

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