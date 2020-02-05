Apple адаптировала iCloud.com для смартфонов

Сайт iCloud.com был доступен через мобильные браузеры и раньше, но только в качестве полной настольной версии.

Компания Apple обновила свой сайт iCloud.com и дополнила его соответствующими мобильными версиями для iOS и Android. Тем самым она упростила доступ к своим сервисам, таким как Notes, Photos, Reminders и Find My iPhone, через браузер на мобильном устройстве.

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Сайт iCloud.com был доступен через мобильные браузеры и раньше, но только в качестве полной настольной версии. Новый пользовательский интерфейс, который выглядит как обычный интерфейс приложений для этих сервисов на iOS, значительно упрощает их использование на небольшом дисплее смартфона, пишет itc.ua со ссылкой на The Verge.

Данное обновление особенно полезно для пользователей Android, которые также работают с сервисами Apple, теперь они легко доступны на конкурирующей платформе. Нововведение также облегчает доступ к Apple Find My iPhone через браузер на другом устройстве, например, со смартфона друга, когда человек пытается найти пропавший iPhone. Тем не менее, некоторые функции могут не сработать. Например, выявлены проблемы с заметками в News Landed при загрузке новых фотографий в библиотеку фотографий iCloud, и нет возможности создавать новые списки напоминаний.

Новый пользовательский интерфейс уже доступен на iCloud.com, хотя сейчас он ограничен только четырьмя сервисами: Notes, Photos, Reminders и Find My iPhone. Другие функции iCloud, такие как Contacts, Calendar или набор приложений iWork, ещё не доступны на новом мобильном сайте.