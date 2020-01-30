Apple и Broadcom заплатят более миллиарда долларов за кражу патентов

Суд удовлетворил иск Калифорнийского технологического института.

Суд в Калифорнии удовлетворил иск Калифорнийского технологического института в отношении Apple и Broadcom, поданный в связи с незаконным использованием патентованных технологий.

Читайте такжеВ этом году Apple планирует продать двухмиллиардный iPhoneКак пишет Meduza, в соответствии с решением суда, Apple должна выплатить 837 миллионов долларов, а Broadcom – 270 миллионов.

Претензии университета касались чипов, которые производила Broadcom и которые потом были использованы в устройствах Apple. В связи с этим в суде Apple настаивала, что в данном деле вообще должна выступать как третья сторона, не связанная с нарушениями.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple похвасталась рекордной выручкой благодаря возросшему спросу на iPhone.