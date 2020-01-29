Apple похвасталась рекордной выручкой благодаря возросшему спросу на iPhone

Доходы компании по сравнению с четвертым кварталом прошлого года увеличились на 9%, а доля международных продаж продолжает расти. По словам главы Apple, частично это объясняет высокий спрос на iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Выручка Apple за первый квартал 2020 финансового года (завершился 28 декабря 2019 года) составила $91,8 млрд, это стало новым рекордом в отчетности компании, говорится на ее сайте.

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Новый показатель на 9% превышает поступления Apple за тот же период прошлого года ($84,3 млрд), чистая прибыль компании достигла $22,2 млрд, а операционный доход вырос до $30,5 млрд, передает РБК.

Согласно заявлению 61% от выручки в этом квартале приходится на международные продажи. Увеличению всех показателей за этот период, по словам исполнительного директора Apple Тима Кука, в частности, способствовал высокий спрос на последние модели смартфона бренда — iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Как указано в отчете, смартфон стал самым продаваемым товаром марки. Квартальная выручка от продаж iPhone достигла $55,9 млрд (доход за тот же период 2018 года — $51,9 млрд). На втором месте — компьютеры Mac ($7,1 млрд), а на третьем — iPad ($5,9 млрд). Общая выручка от прочей техники Apple и аксессуаров для нее составила $10 млрд, тогда как доходы от проданных услуг в этом квартале увеличились до $12 млрд. По словам Кука, число пользователей устройств на базе Apple превысило 1,5 млрд в каждом географическом сегменте, где представлена компания.

В прошлый отчетный период компания также заявила о новом рекорде. По данным за четвертый квартал, выручка Apple составила $64 млрд, по сравнению с показателями прошлого года прибыль сократилась на 4% (до $13,7 млрд). Международные продажи компании занимали 60% от общего дохода. В октябре Apple предполагала заработать в первом квартале 2020 года $85,5–89,5 млрд и увеличить валовую прибыль до 38,5%. Новый рекорд Кук тогда объяснял ростом сегментов оказываемых компанией услуг, а также продажами носимой электроники и iPad.