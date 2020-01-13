В этом году Apple планирует продать двухмиллиардный iPhone

Ранее рубеж в 1 миллиард проданных iPhone компания Apple прошла в июле 2016 года, а спустя год отчиталась о преодолении отметки в 1,2 миллиарда проданных смартфонов.

Компания Apple вплотную приблизилась к новой значимой вехе в истории продукта, который по сей день остается главным источником доходов компании из Купертино - в этом году Apple, как ожидается, продаст двухмиллиардный iPhone.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Уверенность в том, что отметка в 2 миллиарда проданных по всему миру iPhone будет пройдена на 13-м году линейки, выразили специалисты восьми разных аналитических фирм. И их предположение представляется вполне убедительным.

Напомним, рубеж в 1 миллиард проданных iPhone компания Apple прошла в июле 2016 года, а спустя год отчиталась о преодолении отметки в 1,2 миллиарда проданных смартфонов. За первый квартал 2020 финансового года продажи iPhone должны составить 195 миллионов штук, что значительно превышает первоначальную оценку в 186 миллионов, в основном благодаря хорошим продажам в праздничный период. Если все сложится удачно, то общие продажи iPhone с 2007 году достигнут примерно 1,9 миллиарда штук.

Несмотря на то, что общие продажи iPhone падают несколько кварталов после пиковых показателей 2015-2018 годов, ожидается, что по итогам минувшего квартала Apple установит новый рекорд по выручке, которая составит 275 миллиардов долларов. И хотя, бизнес сервисов, а также продажи носимых устройств, устройств для дома и аксессуаров, продолжают показывать стабильный рост, главная заслуга в достижении этого впечатляющего результата будет принадлежать именно iPhone.

Уже в марте ожидается выход относительно доступного потенциального бестселлера iPhone 9, выступающего идейным преемником iPhone SE, а осенью к нему присоединятся новые модели линейки iPhone 2020 года, включая модель с поддержкой 5G. С учетом этого существует высокая вероятность, что продажи iPhone не просто снова начнут стабильно расти, но и следующий миллиард Apple продаст гораздо быстрее.

Для сравнения, год назад нынешний лидер рынка смартфонов Samsung сообщал о свыше 2 миллиардах проданных смартфонов Galaxy менее чем за десять лет. Да, это сравнение не очень корректное, учитывая, что это общие продажи всех моделей Galaxy, включая среднеуровневые и бюджетные, но другого нет. Ближе к Apple по продажам пока не подобрался никто.

Остается добавить, что буквально на днях цена акций Apple превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд. В результате капитализация корпорации превысила 1,3 триллиона долларов. Сейчас акции несколько подешевели, но такими темпами у Apple все же есть шансы вернуть себе звание самой дорогой публичной компании в относительно недалеком будущем.