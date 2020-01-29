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Apple выпустила обновление, устранив многомесячную проблему в новых iPhone

12:28, 29 января 2020
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Иллюстрация REUTERS

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В iOS 13.3.1 устраняется обширный список ошибок, багов и недочётов. Кроме того, появилась настройка для отключения использования сервисами геолокации чипа U1 и добавлена поддержка индийской версии английского языка в HomePod, пишет ixbt.com.

Особо важным новшеством здесь является именно возможность отключить геолокацию с чипом U1. В декабре разразился скандал, когда было обнаружено, что  смартфоны iPhone последнего поколения следят за пользователем, собирая данные о своём местоположении. Причём даже в том случае, если все соответствующие пункты в настройках выключены. 

Проблема оказалась в работе модуля сверхширокополосной связи (UWB), ставшего одним из особенностей iPhone 2019 года. Теперь для него тоже можно отключить сбор данных геолокации.  

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