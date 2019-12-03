Visa работает над технологией перевода средств с использованием мобильных телефонов

Технология не требует введения номера карты – достаточно ввести телефонный номер получателя средств.

Компания Visa сейчас работает над технологией Alias, которая позволит осуществлять переводы с использованием лишь номеров мобильных телефонов.

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Об этом рассказала в интервью УНИАН старший вице-президент компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

«Эта технология не требует введения номера карты – достаточно ввести телефонный номер получателя средств», - сказала Платонова.

В качестве иллюстрации она привела пример трудовых мигрантов, которые передают средства близким в Украину за высокие комиссионные «маршруткой» или через другие альтернативные каналы, когда их можно просто перевести с карты на карту в пределах установленных лимитов.

«Действующего лимита вполне достаточно, чтобы перевести заработанные деньги своей семье. Наверное, требуется юридическое разъяснение, потому что переводы между членами семьи не должны трактоваться как иностранный доход», - добавила Платонова.

Как сообщал УНИАН, компания Mastercard и Rakuten Viber в партнерстве с Neopay и Edenlab запускают в Украине сервис денежных переводов Moneytou, позволяющий переводить средства непосредственно во время общения в приложении Viber.

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