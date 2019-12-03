Украинцы смогут отправлять и получать мгновенные переводы денег через Viber

Сервис доступен для держателей платежных карт любой платежной системы.

Компания Mastercard и Rakuten Viber в партнерстве с Neopay и Edenlab запускают в Украине сервис денежных переводов Moneytou, позволяющий переводить средства непосредственно во время общения в приложении Viber.

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Как сообщили представители компаний на презентации продукта, Украина стала второй страной в мире после Венгрии, где запущен такой сервис.

«Для того, чтобы сделать перевод, вам не нужно знать номер карты получателя, не нужно устанавливать дополнительное приложение. Вы просто совершаете перевод, коммуницируя со своими друзьями и родственниками в одном приложении», - рассказала руководитель направления digital и cyber security продуктов Mastercard в Украине Наталия Кангина.

По ее словам, сервис доступен для всех держателей платежных карт любой платежной системы.