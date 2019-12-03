Старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова: Биометрия – самая безопасная технология. Пин-код можно подсмотреть, а личные данные невозможно подделать

Недавно компания Visa подписала соглашение с Министерством цифровой трансформации Украины. В каком направлении будете сотрудничать?

Минцифры планирует в следующие несколько месяцев запустить «государство в смартфоне» с единым окном входа по услугам для граждан. В основе этого приложения – безналичные расчеты между государством и гражданами. Наша задача, чтобы все услуги, которые будут подключены к приложению, сразу имели опцию «оплатить картой» или «зачислить на карту». Мы поддерживаем платежную часть, включая идентификацию клиента.

Подобные технологии есть во многих странах мира. К примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах, ряде стран Латинской Америки, в Европе. Минцифры изучило мировой опыт и пытается создать идеальное приложение. Мы помогаем экспертизой с других рынков.

Рассчитываем, что уже в первом-втором квартале следующего года будут запущены «пилотные» услуги. Все делается очень быстро. Но в то же время, мы не выпустим на рынок «сырое» решение.

Самым большим вызовом будет помочь людям, которые сегодня не пользуются цифровыми технологиями, войти в диджитал. Большинство граждан для получения государственных услуг привыкли идти в физические центры и выстаивать очереди. И зачастую для них это даже более комфортно, чем загрузить приложение на смартфон и зарегистрироваться нажатием одной кнопки. Наша задача – облегчить эту процедуру.

У граждан есть опасения, что использование цифровых технологий чревато утечкой или утратой данных. Эти страхи имеют основания?

Если проанализировать тренд платежей в Украине, к концу 2021 года половина всех расчетов в стране будет производиться с помощью мобильного телефона. Цифры растут в геометрической прогрессии. Но некоторые опасения у граждан действительно есть, потому требуется кропотливая работа банков, государства и платежных систем по обучению людей. Сейчас такое обучение происходит стихийно.

Для обучения мы концентрируемся на двух направлениях: для молодежи популяризируем технологии совместно с банками, для социально активного поколения сотрудничаем с таким социально-медийным героем как «Гусь», который учит, как правильно пользоваться картой и не попасться на удочку мошенников. Также мы подписали меморандум с Министерством образования, чтобы внедрить предмет базовой финансовой грамотности в школах. Работаем с ассоциациями, к примеру, Украинской межбанковской ассоциацией членов платежных систем (EMA).

Биометрия – идентификация с помощью отпечатка пальца или снимка лица - самая безопасная технология. Это не пин-код, который можно подсмотреть, а личные данные человека, которые невозможно подделать. Уровень подобного мошенничества в Украине рекордно низкий даже для европейских стран. То, с чем мы боремся, – это социальный инжиниринг, когда люди сами разглашают персональные данные мошенникам по телефону или через интернет.

В приложении «государство в смартфоне» будет использована технология «Visa check out», представляющий собой единое хранилище данных. Чтобы воспользоваться какой-то услугой, человеку не нужно будет постоянно водить эти данные – они уже будут в системе. В то же время, государственные органы, подключенные к системе, будут видеть данные карты, которую выберет клиент, или симулятор токен. Это абсолютно безопасно. Сегодня подобная технология уже работает у торговцев, в том числе, в Украине, и доказала свою безопасность.

Есть ли страховка на случай сбоя системы?

Если говорить о платежных данных, то они на стороне платежной компании Visa. И наш уровень поддержки связи – 99,999 процента. Сама идея существования платежной системы гарантирует постоянную связь с клиентом, банком-эквайером и банком-эмитентом. Необходимо лишь наличие Wi-Fi или интернета 3G-4G. Конечно, в каких-то отдаленных регионах процесс оплаты будет занимать чуть больше времени, но буквально на доли секунд.

Что вы думаете об инициативе Национального банка разрешить выдачу наличности по картам в магазинах и ресторанах?

На самом деле, мы много лет вели переговоры с центральным банком, чтобы дать возможность торговцам осуществлять такую операцию, но были определенные законодательные сложности. Это решение позволит снизить стоимость обслуживания наличности для торговца за счет сокращения остатка в кассе, а также будет способствовать развитию безналичных расчетов, поскольку человек будет снимать необходимую небольшую сумму прямо в магазине, не доходя до банкомата.

Есть побочный эффект развития платежных технологий – оборудование банков иногда просто физически не справляется с наплывом платежей, и возникают инциденты массового отказа терминалов либо банкоматов или задержки платежей, как это было в день ноябрьской китайской массовой распродажи товаров. Как с этим бороться?

Если проанализировать историю работы банков в Украине, то такие случаи единичны. Насколько мне известно, все необходимые меры были приняты, и проблема разрешилась за пару часов. Что касается китайской распродажи, то в этом году был установлен мировой рекорд, и платежи составили несколько миллиардов долларов. Потому нагрузку получили все банки Украины, в особенности, «ПриватБанк». Трафик вырос даже не в разы, а в десятки раз. Была очередь на авторизацию, но она успешно прошла.

Как вы отбираете банки для внедрения новых продуктов? Чаще всего в подобных презентациях мы видим «ПриватБанк» или «Ощадбанк». Вы видите возможность привлечения небольших украинских банков или банков с иностранным капиталом?

Если речь о социальных проектах, мы идем в социально ориентированные банки. К примеру, оплату в общественном транспорте мы запускаем с «Ощадом», что особенно актуально для небольших городов Украины.

В то же время, мы стараемся равномерно распределять инновационные решения, которые запускаем в стране, но в этом направлении все зависит от технических возможностей банка. Как правило, чем крупнее банк, тем быстрее он может реализовать какое-то инновационное решение. Откровенно говоря, только топ-десять банков могут технически потянуть инвестиции в инновации. Это всегда затратно и для нас, и для банков.

Например, с «Райффайзен Банком Аваль» мы в этом году запустили инновационное решение для малого и среднего бизнеса – чат-бот для поддержки предпринимателей, помогающий вести бизнес. С «Приватом» запустили Face ID – платежи по снимку лица, которые уже доступны у нескольких торговцев. С «Ощадом» начали тестирование технологии Tap to Phone – использование мобильного телефона вместо платежного терминала.

Помимо указанных новинок, какими еще достижениями может похвастаться компания Visa в уходящем году? Есть ли интересные новинки в планах на следующий год?

Уходящий год стал годом токинезации и биометрии. На сегодня 98 процентов банков токинезированы, и их клиенты могут рассчитываться мобильными телефонами и смарт-девайсами.

Решение Face ID - пока имиджевый проект. Но ми понимаем, что это технология будущего. Проект хорошо показал себя в магазинах «Модна каста» и «Велика кишеня», и уже есть несколько новых торговцев, готовых запускать этот сервис. Переходим к полной биометрии.

В этом году мы много работали над предложениями для премиального сегмента и представили консьерж-бот, позволяющий взаимодействие платежной системы непосредственно с премиальным клиентом. Благодаря этому сервису можно пользоваться премиальными сервисами Visa через один канал. Есть масса специальных предложений в отелях и ресторанах по всему миру, и самый простой способ донести это до клиента – коммуникатор. Это одно из первых решений, когда Visa отошла от формата работы через банк к непосредственному общению с клиентом. Мы думаем, как расширить это предложение на массовый сегмент, чтобы клиент мог получить ответ на волнующий вопрос непосредственно от компании платежных технологий.

Еще мы смотрим в направление интернета вещей. Технологии идут к тому, что холодильник будет говорить, каких продуктов ему не хватает, а машина, что ее пора заправить. На сегодня уже есть сервисы, позволяющие заправить машину, не выходя из нее.

Мы делаем большую ставку на сотрудничество с цифровыми банками, такими как «Монобанк», а также нефинансовыми организациями – «Укрпочта», «Новая почта», мобильные операторы и другие. Есть несколько проектов с нестандартными игроками, и это тоже новый глобальный тренд компании Visa.

Мы пытаемся помочь классическому банкингу объединиться с нестандартными игроками на рынке и найти синергию. Чтобы они конкурировали во благо безналичной экономики.

Если в цепочке задействованы столько игроков: банк, платежная система, мобильный оператор, кто в конечном итоге отвечает за финмониторинг?

По украинскому законодательству отвечает банк. Разумеется, на уровне Visa есть свои строгие правила и департаменты, которые контролируют транзакции с точки зрения международного права и глобальных международных стандартов.

Есть ли в планах продукт, совмещающий функции платежного терминала и регистратора расчетных операций?

Мы над этим думаем, пытаемся найти решение и, скорее всего, найдем его уже в следующем году. Есть большой спрос на решение даже без РРО, и банки готовятся.

Когда платежными картами можно будет рассчитываться в киевских маршрутках?

Мы только в этом году запустили 15 транспортных проектов в Украине. Это Житомир, Тернополь, Чернигов, Черкассы, Ивано-Франковск, Краматорск. А скоро запускаем Дрогобыч, Винницу и Харьков. За последние пять лет Visa реализовала транспортные проекты во многих крупных районных центрах Украины.

Сейчас мы ведем переговоры с муниципалитетами о том, чтобы они уделяли больше внимания картам городов по примеру карточки киевлянина. Граждане активно пользуются услугами оплаты в транспорте, но есть много льготников. С помощью карты можно идентифицировать таких льготников и монетизировать соответствующие льготы. Как правило, при поддержке государственных органов проект получается более масштабный, чем с одним банком.

Как пассажир киевского метро, я часто сталкиваюсь с табличкой «не работает» на терминале для оплаты проезда банковской картой. Кто виноват в этой проблеме: банк, метрополитен или платежная система?

Это вопрос к обслуживающей компании. Проблема точно не на стороне платежной системы и, скорее всего, не на стороне обслуживающего банка. Надо задавать вопрос метрополитену.

Сейчас мы работам над проектом с метрополитеном Харькова и, надеюсь, скоро его запустим. Но местные власти боятся запускать оплату картой сразу на все турникеты – хотят начать с пилота на одном-двух, чтобы посмотреть, как это будет работать. Важно после такого испытательного срока перейти к следующему этапу. В Киевском метрополитене этого не произошло – работает один-два терминала на станцию.

Безналичные расчеты завоевывают долю оплаты проезда как в метро, так и в других видах транспорта. Рост безналичных платежей в общественном транспорте в 2019 году составил более 70 процентов. Украинцы сталкиваются с транспортом каждый день, включая детей и пенсионеров. И если договориться с городами, чтобы они внедряли безналичные расчеты либо позволяли пользоваться картой как идентификатором для льготного проезда, это будет очень серьезный шаг вперед, прежде всего, для обучения.

Какие есть препятствия для развития платежных технологий? Нужны ли законодательные изменения?

Мы очень ждем, когда Нацбанк разрешит идентификацию клиентов онлайн, без физического посещения банка, копирования документов и подписания заявления вручную. Чтобы, как это сейчас происходит в Европе, проводить идентификацию с помощью видео-чата и сканирования документов самим клиентом. Мы слышали, что Нацбанк почти готов принять это прорывное решение, которое откроет очень много возможностей для банков и сократит стоимость обслуживания клиентов. Мир уходит от понятия физической карты – она может быть в телефоне. Потому и физическая передача документов – это устаревшая технология.

Когда традиционная платежная карта исчезнет совсем?

В каждой стране это будет происходить по-разному - в зависимости от уровня жизни и среднего возраста населения. Чем моложе население, тем меньше физического пластика. В Украине уже есть проекты диджитал-карт без физического пластика. Это уже происходит. Думаю, что лет через пять половина карточного портфеля будет в диджитал-картах. Я сама пока еще морально не готова расстаться с физической картой, хотя рассчитываюсь исключительно картой в телефоне. Еще встречаются случаи, когда нужна физическая карта. К примеру, когда едешь в Европу, где может не оказаться оборудования для приема бесконтактных карт.

Получается, что Украина - более продвинутая страна в отношении развития платежных технологий, чем некоторые европейские страны? Какое место занимает наша страна в мире?

Мы не проигрываем – мы прогрессивнее. Украина – один из самых развитых рынков в Европе. Очень много новых технологий стартует отсюда. Face ID –абсолютно новая история. В Европе пока нет таких продуктов. Есть идентификация с применением снимка лица, но не проведение платежей.

На будущее у Украины есть несколько основных задач с точки зрения развития безналичных расчетов. Первая – расширение инфраструктуры. На сегодня 80 процентов инфраструктуры обеспечивает прием бесконтактных карт и оплату смартфонами. Но остаются небольшие населенные пункты, рынки, небольшие магазины, которые пока не могут похвастаться наличием такой инфраструктуры.

Мы работаем с ключевыми эквайерами над увеличением как классического эквайеринга, так и технологии Tap to Phone, которую представили с «Ощадбанком». И наша задача в следующем году – максимально распространить эту технологию, которая станет ключевой для малого и среднего бизнеса. И государству, кстати, она тоже очень интересна.

Украина показывает невероятные результаты развития токенезации – оплаты смартфонами. У нас каждая пятая транзакция – бесконтактная. И наша страна занимает седьмое место в мире по количеству токенезированных транзакций. Речь о статистике в части держателей платежных карт Visa, а это крупнейшая в мире компания платежных технологий.

Можете дать несколько рекомендаций для держателей платежных карт, выезжающих за рубеж как туристы или на заработки?

Мы часто сталкиваемся с вопросом, можно ли снимать деньги в банкомате другого банка. Многие держатели карт не знают о том, что карта Visa, полученная в украинском банке, принимается к оплате везде, где есть наш бренд. Во всех банкоматах и pos-терминалах.

Что касается мигрантов, которые работают на территории постсоветского пространства и в Европе, они всегда задаются вопросом перевода денег своей семье в Украину. И переводят как угодно: с использованием дорогостоящих систем перевода или передают автобусами, что также довольно дорого и рисково. Но есть более простой способ: перевод в карты на карту. Такой перевод можно инициировать как с украинского банка посредством дистанционных сервисов, так и с помощью банка в стране пребывания.

Мы сейчас работаем над технологией Alias, которая позволит осуществлять переводы используя лишь номера мобильных телефонов. Эта технология не требует введения номера карты – достаточно ввести телефонный номер получателя средств. Но нужно объяснить людям, что не надо платить большие деньги за передачу средств маршруткой или через другие альтернативные каналы, когда деньги можно просто перевести с карты на карту.

Возможно, опасения связаны с налогообложением? В ряде случаев налоговая трактует перевод от родственников из-за рубежа как иностранный доход, подлежащий налогообложению по ставке 18 процентов.

Согласно законодательству Украины, есть определенные лимиты на переводы. Если перевод в рамках этих лимитов, никаких санкций и налогов не будет. Действующего лимита вполне достаточно, чтобы перевести заработанные деньги своей семье. Наверное, требуется юридическое разъяснение, потому что переводы между членами семьи не должны трактоваться как иностранный доход.

Почему малый бизнес зачастую просит оплату наличными даже при наличии платежного терминала?

Это тоже вопрос налогообложения. Проблему можно решить только эволюционным путем. Но на сегодня у государства, в том числе, у налоговой, есть большое желание изменить отношение малого и среднего бизнеса к платежным технологиям. Мы находимся с ними в диалоге и предлагаем те варианты, которые есть в мире, - налоговые льготы, более простые правила оплаты и законодательные изменения. Я верю в UX (User Experience – опыт пользователя). Если рассчитываться безналичным способом удобно, малый и средний бизнес найдет решение и предложит нужный сервис.

Ольга Гордиенко