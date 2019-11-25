Лишь Samsung и Xiaomi смогли нарастить продажи смартфонов в Европе

Лидером европейского рынка смартфонов по-прежнему является компания Samsung.

Исследовательская компания Canalys опубликовала новый отчёт о состоянии рынка смартфонов в Европе по итогам третьего квартале 2019 года. В этом периоде было продано 52,5 миллиона смартфонов, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Как свидетельствуют данные отчёта, лидером европейского рынка смартфонов по-прежнему является компания Samsung. На её долю приходится 35,7% всего рынка. За минувший год компания смогла нарастить продажи на 26% (или на 3,9 миллиона устройств). На втором месте расположилась компания Huawei с результатом 22,2% доли рынка. В данном случае зафиксирован небольшой спад продаж - на 0,1 миллиона единиц. Замыкает тройку лидеров Apple с результатом 18,6% доли рынка. В данном случае сокращение объёмов сбыта составляет 0,4 миллиона устройств или 4%.

На четвёртом месте расположилась компания Xiaomi с показателем около 10,5% доли европейского рынка смартфонов. При этом среди лидеров рынка именно этот китайский бренд демонстрирует наиболее существенный прирост продаж - 73% (2,3 миллиона смартфонов в количественном исчислении). Останавливаться на достигнутом в Xiaomi не собираются. Как заявляет руководитель Лю Вейбинг, теперь компания стремится завоевать позиции Samsung и Apple, чтобы получить большую долю на европейском рынке.

На пятом месте оказалась компания HMD Global, продающая смартфоны под брендом Nokia. Она смогла реализовать лишь 0,9 миллиона устройств, что соответствует доле рынка 1,8%. В данном случае зафиксирован спад продаж на 21%. Все прочие производители суммарно продали 5,9 миллиона смартфонов и совместно контролируют 11,2% доли рынка. Их совокупные продажи за минувший год сократились на 24%.