Xiaomi начала сбор средств на свой первый ридер (фото)

Цена на Xiaomi Mi Reader для участников финансирования составляет около $83.

Xiaomi сегодня начала сбор средств на своей платформе коллективного финансирования для анонсированной на днях первой электронной книги Mi Reader, которой предстоит конкурировать с Amazon Kindle и Barnes & Noble Nook.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Цена на Xiaomi Mi Reader для участников финансирования составляет около $83", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все озвученные накануне характеристик полностью подтвердились.

"В Xiaomi Mi Reader используется 6-дюймовый экран E Ink разрешение 1024х768 пикселей (212 PPI) с регулируемой в пределах 24 уровней подсветкой и антибликовым покрытием, что обеспечивает хорошую читаемость под прямыми солнечными лучами. Однокристальная платформа -четырехъядерная Allwinner B300, объем оперативной памяти - 1 ГБ, встроенной флэш-памяти предусмотрено 16 ГБ, чего должно хватить для хранения около 5 тысяч электронных книг", - подчеркивает издание.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 1800 мА·ч, автономность, по данным производителя, достигает "нескольких недель".

Работает Xiaomi Mi Reader работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, то есть поддерживается самый разнообразный контент, включая веб-страницы и комиксы. Разумеется, самые распространенные форматы электронных книг тоже поддерживаются - TXT, EPUD, PDF, DOC, XLS, PPT. С файлами Microsoft Office и WPS тоже проблем не будет.

Для удобства загрузки книг предусмотрен адаптер Wi-Fi, а для зарядки - USB-C. А вот механических клавиш для перелистывания страниц здесь, увы, нет.