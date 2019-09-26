70 стран мира распространяли фейки и манипулировали общественным мнением в Facebook и Twitter - исследование

Китай стал одним из лидеров на мировом рынке дезинформации.

Ученые Оксфордского университета нашли доказательства пропаганды, подавления инакомыслия и манипуляций общественным мнением в социальных сетях компании в 70 странах мира. Как сообщается в докладе Оксфордского интернет-института, этот показатель ежегодно растет: в 2018 году таких стран было 48, в 2017 — 28.

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«В каждой стране есть хотя бы одна политическая партия или правительственное учреждение, которые используют социальные сети, чтобы формировать общественное мнение внутри страны», — говорится в исследовании, пишет theБабель.

В 2019 году в 26 странах мира информационная пропаганда использовалась для нарушения основных прав человека (Ангола, Азербайджан, Бахрейн, Камбоджа, Китай, Куба, Египет), дискредитации политических оппонентов (Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, КНДР, Катар, Россия) и давления на общественное мнение (Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве).

Семь стран пытались при помощи Facebook и Twitter влиять на общественное мнение за пределами своих границ: Китай, Индия, Иран, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла.

Китай стал одним из лидеров на мировом рынке дезинформации. До протестов в Гонконге китайская правительственная пропаганда в основном распространялась на отечественных площадках, таких как Weibo, WeChat и QQ. Но в 2019 году Китай начал агрессивные кампании в Facebook, Twitter и YouTube.

Главной платформой для манипулирования и распространения фейков остается Facebook. Доказательства этого авторы доклада нашли в 56 странах.

На втором месте среди площадок для распространения дезинформации находится Twitter, в небольших долях используются Instagram, WhatApp и YouTube.

«Социальные медиатехнологии расширяют пути распространения пропаганды и дезинформации», — заявила одна из авторов доклада Саманта Брэдшоу. По ее словам, фейки и манипуляции продвигаются не только через рекламу, а и созданием мемов, видеороликов или другого контента, который часто становится вирусным и распространяется бесплатно.

В докладе также упоминается Украина. По мнению авторов, команды по распространению дезинформации в Украине имеют «средний потенциал» и последовательную стратегию, а в кампаниях задействованы штатные сотрудники, которые работают круглый год. К этому же уровню авторы отнесли Азербайджан, Бахрейн, Бразилию, Камбоджу, Кубу, Эфиопию, Гватемалу, Грузию, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Малайзию, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Великобританию и Узбекистан.

Среди стран с «высоким потенциалом» в манипуляционных кампаниях авторы отчета назвали США, Россию, Китай, Египет, Иран, Израиль, Саудовскую Аравию, Сирию. Считается, что в подобных «кибероперациях» в этих странах задействованы сотни и тысячи персонала, на них тратятся «значительные средства», проводятся «научные исследования и разработки».

«Эти команды работают не только во время выборов, но содержат штатный персонал, который следит за формированием информационного пространства», — говорится в документе.