Samsung представила бюджетный смартфон с поддержкой 5G

Samsung Galaxy A90 5G построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 и имеет варианты с 6 и 8 ГБ оперативной памяти.

Компания Samsung полностью рассекретила смартфон Galaxy A90 5G, который ориентирован на молодежную аудиторию, при этом довольно требовательную: при флагманских характеристиках он должен быть дешевле Galaxy S10 и уж тем более дешевле Galaxy Note10.

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Завтра устройство поступит в продажу на домашнем рынке в Южной Корее, но стоимость не сообщается. Отмечается лишь, что на разных рынках она будет разной, пишет ixbt.com.

Samsung Galaxy A90 5G построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 и имеет варианты с 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем флэш-памяти – 128 ГБ, установка карт памяти поддерживается.

Дисплей SuperAMOLED Infinity-U характеризуется диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400 х 1080 пикселей, сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей. Основная камера представлена тремя датчиками. Разрешение основного – 48 Мп, он соединен с объективом F/2,0.

Второй модуль представлен датчиком разрешением 8 Мп и сверхширокоугольным объективом с углом обзора 123° и диафрагмой F/2,2. Третий модуль с датчиком разрешением 5 Мп используется для анализа глубины сцены. В этой камере имеется система стабилизации Super Steady. Во фронтальной камере применен датчик разрешением 32 Мп и объектив с диафрагмой F/2,0.

Емкость аккумуляторной батареи составила 4500 мА·ч, поддерживается и быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Габариты и масса смартфона – 164,8 х 76,4 х 8,4 мм и 296 граммов.

Нужно отметить, что Galaxy A90 5G стал первым смартфоном линейки Galaxy A с поддержкой Samsung DeX, и в этом есть смысл, так как Snapdragon 855 обеспечивает достаточную производительность для работы со смартфоном как с ПК.