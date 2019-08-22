Samsung объявила о старте продаж Galaxy Note 10 (фото)

Компания начинает продажи своего нового флагманского смартфона 23 августа в 70 странах мира.

Компания Samsung Electronics 23 августа начинает продажи своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 10 в 70 странах мира.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«С 23 августа фаблет будет доступен в Южной Корее, США, странах Европы, а также в Юго-Восточной Азии. В сентябре этот список будет расширен до 130 стран», - говорится в заявлении.

20 августа компания сообщила, что более 1 миллиона южнокорейцев оформили предварительные заказы на Galaxy Note 10.

По данным Samsung Electronics, с 9 августа три ведущих сотовых оператора в стране начали принимать предварительные заказы на новый флагманский смартфон.

«В Южной Корее число предварительных заказов на Galaxy Note 10 превысило миллион, а их общее количество достигло 1,3 миллиона, что уже вдвое больше, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшую в 2018 году», - отмечается в сообщении.