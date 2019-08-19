США еще на 90 дней отложили введение санкций против Huawei

Введение ограничений отложилииз-за американских сельскохозяйственных компаний, которым требуется время, чтобы перестроить свой бизнес.

Сегодня, 19 августа, США выдали китайской компании Huawei еще одну временную лицензию, второй раз отсрочив вступление в силу ранее введенного запрета на закупку американской продукции и технологий. Новая лицензия имеет такой же срок действия, то есть 90 дней, и заканчивается 19 ноября.

Об этом сообщает itc.ua со ссылкой на The Verge.

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Как пояснил министр торговли США Уилбур Росс в эфире Fox Business, причиной отсрочки санкций является то, что некоторые сельскохозяйственные компании очень сильно зависят от Huawei, поэтому государство решило дать им еще немного времени, чтобы перестроить бизнес.

Все это произошло на фоне свежих заявлений американского президента Дональда Трампа, что «Huawei - это реальная угроза национальной безопасности и США не желают вести каких-либо дел с китайской компанией».

Следует заметить, что в последнее время президент США сделал несколько противоречивых заявлений относительно Huawei. А в одном из интервью он и вовсе не постеснялся признать, что Huawei использует, чтобы заставить Китай пойти на уступки и завершить торговую войну на своих условиях.

В то же время Уилбур Росс также заявил о внесении в черный список еще 46 связанных с Huawei компаний. Теперь в данном списке находится более 100 компаний, что еще сильнее ограничивает Huawei в части ведения бизнеса в США.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не хочет, чтобы США вели дела с китайской компанией Huawei, несмотря на то, что администрация изучает целесообразность продления льготного периода для компании.