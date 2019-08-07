Стали известны характеристики и цены новых смартфонов Samsung

Смартфон Galaxy Note 10 получил 6,3-дюймовый дисплей, а версия Galaxy Note 10 Plus содержит экран диагональю 6,8 дюйма.

Буквально накануне презентации смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Plus состоялась утечка рекламных материалов компании, которая раскрывает некоторые характеристики и цены грядущих устройств.

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Отмечается, что смартфон Galaxy Note 10 получил 6,3-дюймовый дисплей, а версия Galaxy Note 10 Plus содержит экран диагональю 6,8 дюйма. В обоих случаях камера для автопортретов разместилась в сквозном отверстии в дисплее, передает itc.ua со ссылкой на The Verge.

Комплектный стилус S Pen получил некоторые новые возможности. Среди них упоминаются новые бесконтактные жесты и удалённое переключение между объективами камеры. Кроме того, устройства серии Galaxy Note 10 получили поддержку функции быстрой зарядки Superfast Charge, которая обеспечивает «часы автономной работы после подзарядки на протяжении нескольких минут».

Рекламные материалы не раскрывают технических характеристик камеры, но утверждается, что она способна снимать «красивые портреты, потрясающие пейзажи и четкие, супер-крупные планы при любом освещении». Также упоминаются новые микрофоны Audio Zoom, которые помогут выделить звук, исходящий именно из того объекта, на котором сосредоточено видео.

Наконец, раскрыты цены новинок. Согласно имеющейся информации, рекомендованная розничная цена смартфона Samsung Galaxy Note 10 составит от $949, а Note 10 Plus – от $1099.