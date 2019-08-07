Xiaomi анонсировала смартфон со 100-мегапиксельной камерой

Также компания рассказала об особенностях 64-мегапиксельного датчика Samsung GW1.

Сегодня компания Xiaomi представила 64-мегапиксельную камеру, которая, по слухам, будет использоваться в модели Redmi Note 8. Учитывая, что Redmi Note 7 стал первой моделью компании с 48-мегапиксельной камерой, совершенно логично, что Redmi Note 8 должен сделать следующий шаг. И этот шаг — датчик изображения Samsung GW1 разрешением 64 Мп.

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Датчик не новый, но Xiaomi все-таки решила показать его и рассказать о всех преимуществах, пишет ixbt.com.

Оптический формат сенсора — 1/1,7 дюйма, датчик точно такого же формата (Sony IMX600). Как сообщается, он захватывает на 34% больше света, чем датчик разрешением 48 Мп, при этом по-прежнему сохраняется возможность объединения четырех пикселей в один, для еще большего захвата света. При этом разрешение снимка после объединения пикселей составит 16 Мп.

Снимок, сделанный смартфоном на полном разрешении, имеет размер около 19 МБ, а его физического разрешения хватает для печати баннера размером 2,44 х 3,26 м.

Под конец мероприятия президент Xiaomi Лин Бин заинтриговал слушателей 100-мегапиксельной камерой — над ней уже ведутся работы. Разрешение датчика составит 108 Мп, снимка, созданного с его помощью, — 12 032 х 9 024 пикселей. Этот сенсор станет совместным плодом работы Samsung и Xiaomi, а появиться он может уже в следующем флагмане. Например, Mi Mix 4.