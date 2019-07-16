Канада примет решение по Huawei и 5G после выборов - Reuters

Страна решит вопрос об использовании технологий 5G от китайской компании не ранее октября.

Канада примет решение о возможности использования в стране оборудования китайской компании Huawei при предстоящем внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G) после проведения парламентских выборов, запланированных на 21 октября.

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, такое решение не будет объявлено до выборов. Один из источников указал, что, в частности, правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо сейчас не готово это сделать и по причине того, что китайские власти задержали двух канадцев, что, по мнению Оттавы, является незаконным.

Как известно, их задержали в декабре прошлого года, и позже обвинили в шпионаже. Этот шаг Пекина последовал за арестом канадской полицией по американскому ордеру главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Ранее Трюдо заявил, что решение по применению в Канаде технологий 5G компании Huawei будут принимать спецслужбы страны, которые должны определить, являются ли они безопасными для использования на канадской территории. Он также подчеркнул, что "это не будет политическим решением".

Задержка мешает крупным телекоммуникационным компаниям BCE и Telus своевременно приступить к осуществлению своих планов развертывания сетей 5G. Третий крупный участник канадского рынка — Rogers — уже объявил, что будет использовать оборудование 5G производства Ericsson.

Напомним, выбрав Huawei как поставщика оборудования 5G, Канада рискует потерять партнеров по сети обмена разведданными Five Eyes, возглавляемой США. В Соединенных Штатах, Австралии и Новой Зеландии введен запрет на использование оборудования Huawei в сетях 5G. В Британии принята менее жесткая линия, в соответствии с которой оборудование Huawei нельзя использовать только в базовой сети. Один из информаторов сказал, что Канада очень внимательно следит за тем, что делает Британия, и может принять аналогичное решение.