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Монако стало первой страной с 5G по всей территории

18:01, 10 июля 2019
Связь
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Иллюстрация REUTERS

Мобильная сеть 5G заработала на всей территории Монако, сообщило агентство France Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи.

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Таким образом, Монако стало первым государством в Европе со связью 5G по всей стране, передает kommersant.

Оборудование сети разработано и установлено китайской компанией Huawei.

Напомним, Монако — карликовое государство с площадью 2,02 кв. км.

Как сообщал УНИАН, Германия переходит на высокоскоростную мобильную связь. Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне. Позднее она будет запущена в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене.

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Теги: #Монако#5G-связь