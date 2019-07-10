Монако стало первой страной с 5G по всей территории

Оборудование сети разработано и установлено китайской компанией Huawei.

Мобильная сеть 5G заработала на всей территории Монако, сообщило агентство France Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи.

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Таким образом, Монако стало первым государством в Европе со связью 5G по всей стране, передает kommersant.

Оборудование сети разработано и установлено китайской компанией Huawei.

Напомним, Монако — карликовое государство с площадью 2,02 кв. км.

Как сообщал УНИАН, Германия переходит на высокоскоростную мобильную связь. Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне. Позднее она будет запущена в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене.