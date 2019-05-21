5G в Украине: реально ли запустить в 2020 году - мнения операторов

Для 5G потребуются как низкие частоты – для обеспечения покрытия, так и высокие – для скорости и емкости сетей.

Петр Порошенко 17 мая подписал указ о запуске 5G в Украине в 2020 году. Как сообщил на тот момент глава государства, в указе прописаны план вывода частот под новый стандарт и необходимые правительственные меры.

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Издание AIN.UA выяснило у мобильных операторов Украины, реально ли запустить коммерческие 5G-сети в Украине в 2020 году.

Позиция "Киевстар":

Государство уделяет все больше внимания цифровизации страны, и это – правильно. Но для того, чтобы указ о запуске 5G воплотился в жизнь, необходимо проделать огромный объем работы, отметил директор по регуляторному обеспечению Александр Когут.

Как показывает международный опыт, для 5G потребуются как низкие частоты – для обеспечения покрытия, так и высокие – для скорости и емкости сетей. В Украине хорошим сочетанием таких частот могут быть диапазоны 700 МГц (Band 28) и 3,4 – 3,8ГГц (Band42-43). Таких свободных частот пока нет. Поэтому телеком-регулятору потребуется разработать план освобождения перспективных диапазонов частот и начать его выполнение.

Отсутствует в Украине и принцип технологической нейтральности – т.е. возможность для телеком-оператора в рамках выданных ему частотных лицензий внедрять любые технологии. Это существенный барьер в развитии как существующих, так и будущих технологий.

Как никогда актуален вопрос инвестиционной привлекательности рынка. В прошлом году мобильные операторы потратили огромные средства на внедрение 4G. Только “Киевстар” за 2018 год и первый квартал 2019-го инвестировал более 8 млрд грн. Однако, телеком-регулятор выдвигает инициативы, по которым плата за радиочастоты может значительно вырасти. Это несмотря на то, что в Украине налоговая нагрузка на операторов мобильной связи одна из самых высоких в мире.

Для внедрения 5G операторам может понадобиться покупка большого количества частот, затраты на которые, учитывая низкий «мобильный чек» абонента и высокие инвестиционные риски, могут окупаться десятилетиями. Поэтому необходимо создавать условия для снижения налогового давления на отрасль, повышения инвестиционной привлекательности телеком-рынка и его адаптации к европейским регуляторным практикам.

Позиция lifecell

Сейчас возможности и потенциал технологий 3G и, особенно 4G в Украине еще не до конца освоены и имеют потенциал развития с точки зрения расширения покрытия и внедрения дополнительных сервисов для частных абонентов, бизнеса и государства. И хотя все операторы с опережением графика обеспечивают развертывание покрытия LTE в Украине, процесс развития продлится еще несколько лет.

Существование качественного 4G-покрытия является одним из необходимых условий и для запуска 5G. Так что на сегодня существующие стандарты способны с запасом обеспечить потребности ближайших 3-4 лет без необходимости запуска следующего поколения мобильной связи.

Только в прошлом году государство провело 4G-тендеры, на которых операторы заплатили в казну 7,88 млрд грн. В 2015 году от продажи лицензий на 3G государство получило 8,78 млрд грн. В развитие инфраструктуры и закупку оборудования также были инвестированы значительные средства, благодаря чему Украина в ускоренном режиме за 4 года начала преодолевать цифровой разрыв с европейскими странами, который искусственно создавался в течение предыдущего десятилетия.

Учитывая, что в Украине стоимость мобильной связи и мобильного интернета являются одними из самых низких в мире, пока операторы еще далеки от возврата своих инвестиций. Поэтому мы считаем, что в Украине лицензии на внедрение мобильной связи стандарта 5G должны быть предоставлены мобильным операторам бесплатно.

А усилия государства должны быть направлены на развитие экономики страны и роста бизнеса, который и будет выступать главным заказчиком и пользователем 5G. Тогда это может стать по-настоящему общим партнерским проектом государства и операторов, которые в свою очередь будут инвестировать в развитие сети.

Считаем, что запуск технологии 5G в Украине может быть успешным только после того, как будет:

Сформирована четкая государственная стратегия развития следующего поколения связи, который бы учитывала позиции операторов, бизнеса и рыночных потребностей;

Проведены мероприятия по выделению и лицензирования частот под запуск и развитие 5G;

Полностью использован потенциал LTE-сетей;

Появится реальный спрос бизнеса на сервисы и решения, для которых необходим 5G, ведь этот стандарт в первую очередь ориентирован именно на промышленные и инфраструктурные потребности b2b-рынке, а не абонентов;

Появятся доступные по цене терминалы и оборудование, которые поддерживают новую технологию;

Будет создана экосистема (бизнес – операторы – провайдеры сервисов) для успешного применения новой технологии, которая сделает ее экономически обоснованной.

Позиция Vodafone Ukraine

Возможности внедрения будут зависеть от ряда факторов. Прежде всего, необходимо решить вопрос с частотами – сегодня в Украине нет достаточного объема свободных частот для внедрения технологии.

Безусловно, внедрение любой новой технологии требует капитальных инвестиций. Это затраты, связанные с развитием сети. Так, за последние 4 года, с начала развития сетей 3G, Vodafone вложил в инфраструктуру 21,6 млрд грн. В Украине мы продолжаем строить 4G и 3G-сети.

В телекоме есть правило смены технологий не чаще 1 раза в 4 года. Это минимально достаточный срок, который позволяет внедрить технологию и получить от нее коммерческий эффект, чтобы иметь возможность реинвестировать полученные средства в технологии следующего поколения.

5G – технология – не для массового рынка, а главным образом для промышленного использования, для технологических проектов в различных отраслях. Она будет внедряться там, где есть готовность рынка, где будет запрос от государства, промышленности, сельского хозяйства. И если о массовом использовании 5G в Украине говорить преждевременно, то запрос на промышленное использование технологии уже есть. Так, в апреле мы запустили первый в Украине участок «умной дороги» на сети 4G, а во втором полугодии планируем протестировать ее работу на скоростях 5G.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G).