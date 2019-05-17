Украинцам обещают связь 5G уже в 2020 году: Порошенко подписал указ

По словам президента, соответствующий документ позволит, чтобы связь пятого поколения в Украине заработала уже в 2020 году.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G).

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Церемония подписания документа транслировалась в эфире некоторых украинских информационных телеканалов.

«Сегодня во Всемирный день радиосвязи, определенный ООН, мы имеем еще одно историческое событие, понимая, что связь уже пятого поколения заработает в большинстве стран ЕС. Уже сейчас она работает и в США, и в Китае, мы не собираемся отставать», - заявил Порошенко перед подписанием указа.

«Сегодня я хочу подписать указ президента, которым четко определить график, который позволит нам запустить связь пятого поколения в 2020 году. Это план освобождения частот, это и скоординированная с правительством работа, это и необходимые законодательные инициативы Верховной Рады. А главное - это возможность получения абсолютно новых услуг связи для людей», - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что стандарт 5G - это новые возможности для людей, новые возможности для IТ-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, новые инвестиции в Украину.

«Украина уже точно не отстает. И это главное изменение, которое произошло за пять лет. Украина - среди лидеров, и мы должны сделать все, чтобы в 2020 году стандарт 5G в Украине работал», - подчеркнул он.