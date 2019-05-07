По одной в две-три недели: Apple за полгода купила до 25 компаний

В первую очередь Apple ищет таланты и интеллектуальную собственность.

Компания Apple постоянно приобретает другие компании, и в большинстве случаев эти сделки остаются в тайне. Иногда СМИ узнают что-то о слияниях, но сама Apple очень редко комментирует такие слухи или тем более публикует соответствующие пресс-релизы.

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В интервью источнику глава Apple рассказал, что за последние полгода купертинский гигант приобрёл «до 25 компаний», пишет ixbt.com.

При этом, если о каких-то сделках информация и попадала в Сеть, то это единичные случаи. К примеру, можно вспомнить Texture, Shazam и Buddybuild. Сам же Тим Кук не уточнил, что это были за компании.

Но он рассказал, что в конечном итоге Apple приобретает какую-либо компанию примерно раз в две-три недели. Несложно подсчитать, что за год купертинский гигант поглощает 15-25 компаний, но в этом году темпы явно выросли.

Также Кук отметил, что в первую очередь Apple ищет таланты и интеллектуальную собственность.