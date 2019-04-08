В Сети появились фото нового флагманского слайдера ASUS

Интересная отличительная особенность прототипа неизвестного смартфона ASUS - поддержка 5G.

Компания ASUS может в скором времени присоединиться к другим производителям смартфонов, которые в стремлении к достижению полной безрамочности выбрали вместо привычной монолитной конструкции форм-фактор слайдера.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"На это указывает подборка рендеров и фотографий прототипа неизвестного смартфона ASUS в форм-факторе слайдера. Их источником выступает Эван Блэсс, который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о новинках IT-индустрии", - говорится в сообщении.

Инсайдер опубликовал множество изображений потенциального флагманского слайдера ASUS, включая живые фото раннего прототипа.

Как и в случае Xiaomi Mi Mix 3 и Honor Magic 2 - двух самых ярких (на сегодняшний день) представителей жанра - вариант ASUS использует механизм со скольжением по вертикальной оси. Ранее мы уже видели весьма необычные концепты со сдвигом по горизонтальной оси. Отличительной же особенностью конструкции смартфона-слайдера ASUS является то, что верхний блок с экраном ездит в обе стороны: вверх и вниз. Сдвигом вниз открывается доступ к фронтальной камера, а вверх — к динамику. При этом нижняя рамка у смартфона является достаточно широкой.

Также можно на изображениях можно видеть сдвоенную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Еще одна упомянутая отличительная особенность - поддержка 5G.

Насколько практичным окажется такой дизайн, говорить можно будет только после выхода устройства на рынок, если это событие вообще настанет. Да, фото наглядно доказывают факт разработки, но пока других подтверждений намерений ASUS довести все это дело до конца и выпустить серийное устройство, нет. Не исключено, что в итоге разработка может быть отменена.