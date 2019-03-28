Xiaomi показала свой гибкий смартфон в новом видео

Ролик на 10 секунд показывает, как складывается смартфон.

Складной смартфон Xiaomi Mi Fold появился в новом официальном видео. В ролике показано, как гаджет превращается из планшета в смартфон путем сгибаний по двум осям.

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На первых секундах смартфон демонстрируется в разложенном виде.

Затем пользователь быстро загибает края экрана, демонстрируя механизм трансформации, и кладет уже компактный смартфон в сложенной виде на банку.

Как сообщал УНИАН, в январе президент Xiaomi Лин Бин показал рабочий прототип смартфона со сгибаемым экраном. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный телефон, а в разложенном (для этого нужно «отогнуть» его края) - как полноценный планшет.

Бин не раскрыл других подробностей смартфона, но отметил, что компания разработала собственную технологию гибкого экрана, адаптировала прошивку и решила множество других проблем, характерных для устройств такого типа. Издание о технологиях The Verge отмечает, что прототип Xiaomi пока что выглядит практичнее, чем устройства конкурентов.