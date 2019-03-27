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Huawei представила свои первые "умные" очки

14:48, 27 марта 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает The Verge со ссылкой на Twitter компании.

Как отмечает издание, очки оснащены стандартом IP67 для защиты от влаги и пыли. Они могут заряжаться по беспроводному соединению через чехол, в котором установлена батарея 2200 мА*ч, или через порт USB-C.

Релиз новинки запланирован на июнь-июль 2019 года. Цена очков пока не называется.

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Теги: #умные очки#Huawei