Huawei представила свои первые "умные" очки

Новинка должна поступить в продажу уже летом этого года.

Компания Huawei показала свои первые "умные" очки, созданные совместно с корейским брендом Gentle Monster.

Читайте такжеMicrosoft показала новую версию очков смешанной реальности (фото, видео)

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на Twitter компании.

Как отмечает издание, очки оснащены стандартом IP67 для защиты от влаги и пыли. Они могут заряжаться по беспроводному соединению через чехол, в котором установлена батарея 2200 мА*ч, или через порт USB-C.

Релиз новинки запланирован на июнь-июль 2019 года. Цена очков пока не называется.