Huawei представила свои первые "умные" очки
14:48, 27 марта 2019Связь
129 0
Новинка должна поступить в продажу уже летом этого года.
Иллюстрация REUTERS
Компания Huawei показала свои первые "умные" очки, созданные совместно с корейским брендом Gentle Monster.
Читайте такжеMicrosoft показала новую версию очков смешанной реальности (фото, видео)
Об этом сообщает The Verge со ссылкой на Twitter компании.
Как отмечает издание, очки оснащены стандартом IP67 для защиты от влаги и пыли. Они могут заряжаться по беспроводному соединению через чехол, в котором установлена батарея 2200 мА*ч, или через порт USB-C.
Релиз новинки запланирован на июнь-июль 2019 года. Цена очков пока не называется.
The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 26, 2019
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter