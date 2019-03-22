Стриминговые сервисы превзошли кабельное телевидение по количеству абонентов

Впервые подписчиков стриминговых сервисов стало больше, чем абонентов кабельного телевидения, которых сейчас насчитывается 556 миллионов.

Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) выпустила отчёт, в котором говорится, что мировой рынок развлечений достиг нового максимума в 2018 году, заработав 96,8 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В частности, отмечается высокий темп роста сервисов потокового видеовещания. Количество их подписчиков выросло до 613 миллионов во всем мире, что на 27% превысило показатели 2017 года. Впервые подписчиков стриминговых сервисов стало больше, чем абонентов кабельного телевидения, которых сейчас насчитывается 556 миллионов", - говорится в сообщении.

Несмотря на рост аудитории стрим-сервисов и незначительное сокращение абонентов кабельных сетей, последние по-прежнему приносят наибольшую прибыль, увеличив свои доходы за прошлый год на 6,2 миллиарда долларов (118 миллиардов долларов). На втором месте находится спутниковое телевидение, третьими идут сервисы потокового вещания. Глобальный доход цифровой дистрибуции вырос на 34%, в то время как продажи физических носителей сократились на 14%. Очевидно, что всё больше людей предпочитают покупать музыку и фильмы в цифровом виде, а не на дисках.

"В 2018 году на походы в кино люди потратили 41,1 миллиарда долларов, на домашний медиаконтент - 55,7 миллиарда долларов. Интересное наблюдение: в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке расходы сократились, а в Китае и в странах Азии существенно выросли. Мировой рынок 3D-фильмов упал на 20% и достиг уровня 2013 года", - подчеркивает издание.

Рынок потокового вещания в последние годы существенно вырос благодаря таким компаниям, как Amazon, CBS, Hulu и Netflix, которые уже на равных конкурируют с традиционным телевидением. И это только начало, учитывая, что вскоре к ним присоединятся Apple, Disney и NBCUniversal.