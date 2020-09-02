Группа 1+1 media встревожена ходом второго круга определения победителей конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ).

28 августа 2020 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) завершило прием документов в рамках повторного конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ). Одним из шести участников, участвующих в конкурсе, является ООО «1+1 Интернет», которое входит в состав группы 1+1 media.

Группа 1+1 media встревожена ходом второго круга определения победителей конкурса и имеет основания полагать, что ведется нечистая игра.

Ключевым отличием нового конкурса от предыдущего стало появление ряда новых требований к участникам и изменение ключевых критериев. Так, из критериев исчезло письменное заверение, что участник не находится под контролем УМХ или его бенефициаров. Более того, появилось требование, чтобы участник получил согласие владельца активов в виде корпоративных прав на управление ими. Таким образом, АРМА официально задекларировала как существенное требование получение согласия у лиц, имеющих непосредственное отношение к владельцу УМХ, а следовательно не могут быть нейтральным звеном процесса. Также за неделю до финальной даты подачи документов юристы медиахолдинга обнаружили, что изменились требования к ключевым конкурсным документам, о чем не было сообщено дополнительно и что могло стать причиной отклонения заявки как ООО «1+1 Интернет», так и других участников.

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По информации источников 1+1 media, такие существенные изменения в правилах конкурсных условиях активно лоббируются одним из участников конкурса — ООО «Издательство «Украинский Медиа Дом», которое тесно связано со структурами, входящими в сферу влияния Сергея Курченко.

1+1 media считает это тревожным сигналом, свидетельствующим о непрозрачности повторного конкурса и о пассивной роли такого учреждения как АРМА, которое таким образом снимает с себя ответственность по эффективному управлению имуществом, переданным ему в управление государством. 1+1 media по-прежнему требует обеспечить открытость и прозрачность проведения конкурса и подведения его итогов. В случае решения вопроса в пользу ООО «Издательство «Украинский медиа дом» ООО «1+1 Интернет» будет оспаривать этот результат в суде.

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Автор: УНИАН