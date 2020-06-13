Злочевский и Burisma Group открестились от $6 миллионов
Президент Burisma Group Николай Злочевский отреагировал на заявления директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого, озвученные на совместной пресс-конференции о якобы совершенных неправомерных действиях в интересах компании Burisma Group и ее руководства.
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В частности, компания заявила, что ни Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям.
Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям; а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения.
«Любое упоминание Burisma Group и ее собственника расценивается компанией как провокация, поэтому компания обращается к медиа с просьбой не манипулировать непроверенной информацией», – сообщается на сайте компании.
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