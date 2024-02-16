По словам нардепа, тренд на отбеливание зарплат является восходящим.

По итогам 2023 года одным из заметных трендов стало отбеливание заработных плат в Украине. Об этом заявил в Telegram председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Примечательно, что бизнес это делает самостоятельно, на опережение тех негативных последствий, которые зарплаты в конвертах тянут. Очень важна и разъяснительная работа ГНС с бизнесом по этому вопросу", – отметил наредеп.

По его словам, в I квартале прошлого года 31,6 тысяч субъектов хозяйствования начислили и уплатили НДФЛ и единый социальный взнос с зарплат меньших, чем средние заработные платы по региону.

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Однако уже в июне-октябре 2023 года 19,6 тысяч субъектов хозяйствования повысили зарплату, а 3 тысячи субъектов хозяйствования повысили и достигли уровня средней заработной платы по региону. Это позволило дополнительно получить почти 2,296 млрд гривен НДФЛ.

При этом тренд на отбеливание зарплат восходящий, добавил парламентарий.

Зарплаты в Украине

В 2024 году ожидается рост заработных плат украинцев. Таким прогнозом Национального банка Украины поделилась первый заместитель председателя учреждения Екатерина Рожкова.

По итогам третьего квартала 2023 года среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн. если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель повысился на 22,7%.

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