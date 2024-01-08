Также ожидается рост инфляции.

В 2024 году ожидается рост заработных плат украинцев. Таким прогнозом Национального банка Украины поделилась первый заместитель главы учреждения Екатерина Рожкова.

В эфире телеканала "Мы-Украина" она отметила, что также ожидается повышение потребительского спроса. Кроме того, в Нацбанке прогнозируют дальнейший рост экономики страны и восстановление рынка труда.

"Но из-за структурных проблем на рынке труда, из-за того, что много людей уехало, иногда бизнес не может найти тех специалистов, которые ему нужны. Поэтому бизнес планирует повышать заработную плату", – сказала Рожкова.

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Она отметила, что рост зарплат украинцев начался в 2023 году и продолжится в 2024-м. Соответственно, должен расти потребительский спрос. По ее словам, "люди будут иметь больше средств".

Также Рожкова поделилась прогнозом по инфляции в 2024 году. В целом Нацбанк прогнозирует ее рост, хотя этот показатель останется ниже 10%.

"Это означает, что доходность по гривневым депозитам останутся привлекательными не только для того, чтобы сохранить деньги от обесценивания, но и что-то заработать", – констатировала заместитель председателя Нацбанка.

Зарплаты в Украине

В декабре 2023 года замглавы финансового комитета парламента Ярослав Железняк со ссылкой на данные ПФУ сообщил, что по итогам шести месяцев подавляющая часть официально трудоустроенных украинцев получают от 6,7 до 20,1 тыс. грн.

Примечательно, что из 3,95 млн работающих официально, или 53,4% от общего количества, только 74,5 тыс. работников получают зарплату от 100,5 до 200 тыс. грн (средняя 131 тыс.), а 14,2 тыс. украинцев платят более 200 тыс. грн (средняя 648 тыс. грн).

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