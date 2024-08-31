Компания добровольно сообщила о нарушениях, которые были вызваны "неправильной классификацией оборонных статей", и согласилась выплатить штраф.

Американский военный подрядчик – компания RTX Corp. оштрафована на 200 миллионов долларов за экспорт военных технологий в Китай, Иран и Россию.

Как пишет Bloomberg, RTX Corp. добровольно сообщила о нарушениях, которые, по ее словам, были вызваны "неправильной классификацией оборонных статей в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR)". Также компания согласилась выплатить штраф чтобы урегулировать обвинения правительства США в нарушении экспортного контроля путем передачи конфиденциальных технологий противникам США.

При этом, по информации Bloomberg, несоблюдение дочерними компаниями RTX экспортного контроля США привело к тому, что конфиденциальные технологии попали в Китай, а в некоторых случаях и обратно в США, где они были включены в "черный" список систем военных самолетов, включая Air Force One.

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"В одном случае несанкционированный экспорт помог раскрыть конструкцию компонентов системы контроля окружающей среды для военных самолетов F/A-18 E/F Super Hornet и EA-18G Growler", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что нарушения в основном имели место в Rockwell Collins Inc., аэрокосмическом производителе, который позже был приобретен предшественником RTX - United Technologies Corp. Половина суммы урегулирования приостановлена ​​при условии, что RTX использует деньги для укрепления своих программ соответствия.

Санкции против России

В августе Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете ограничений, которые были направлены против 400 юридических и физических лиц – как в самой РФ, так и за рубежом.

Также правительство Швейцарии заявило, что решило присоединиться к дальнейшим мерам Европейского союза в рамках 14-го пакета санкций блока против России.

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