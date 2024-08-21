14-й пакет санкций в отношении России за войну против Украины был окончательно одобрен Евросоюзом 24 июня.

Правительство Швейцарии заявило в среду, что решило присоединиться к дальнейшим мерам Европейского союза в рамках 14-го пакета санкций блока против России.

Как пишет The Guardian, решение вступит в силу 27 августа. Ранее, 9 июля, Швейцария уже добавила 69 человек и 47 организаций в свой санкционный список.

14-й пакет санкций в отношении России за войну против Украины был окончательно одобрен Евросоюзом 24 июня. В него вошли, в частности, меры против российской индустрии сжиженного природного газа и обхода санкций "дочками" европейских компаний в третьих странах.

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Под ограничения также попали 116 физических и юридических лиц РФ, включая певца-путиниста Шамана, актера-пропагандиста Ивана Охлобыстина, "Уральских авиалиний" и расположенного в аннексированном Крыму международного детского центра "Артек".

Среди принятых мер говорится о разъяснении по запретам, касающимся российских алмазов: в заявлении написано, что принятые разъяснения "приводят к гармонизации на международном уровне по этому вопросу".

Швейцарский федеральный совет также продлил сроки, в которые предоставляются разрешения на вывод инвестируемых средств из России, чтобы дать возможность швейцарским компаниям законно прекратить свою деятельность в РФ.

Санкции против РФ - детали

75 британских компаний признали, что могли нарушить санкции против Российской Федерации в прошлом году.

Издание The Times пишет, что согласно данным Управления по применению финансовых санкций, с момента вторжения России на Украину в феврале 2022 года число компаний, добровольно предупредивших Казначейство о возможном нарушении санкций, достигло 161.

Нарушение санкций может повлечь за собой гражданские штрафы в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, а это примерно 1,3 миллиона долларов, или 50% от стоимости нарушения, в зависимости от того, что больше. Также могут открывать в отношении этих компаний уголовные дела, в рамках чего могут быть наложены неограниченные штрафы или вынесены приговоры вплоть до тюремного заключения.

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