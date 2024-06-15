Существуют десятки компаний, которые используют методы серого рынка для ввоза западных товаров.

В Россию продолжают поступать товары западных компаний, несмотря на санкции. РФ получает брендовые товары, в частности Nike и Lego. Продукцию завозят компании-посредники, пишет Reuters со ссылкой на таможенные данные, корпоративные записи и внутренние документы одной из таких компаний.

Отмечается, что 40-летний гражданин Нидерландов, проживающий в Москве, Вейнанд Херинкс с начала полномасштабной войны построил процветающий бизнес, который обеспечивает российских потребителей западными товарами, производители которых ушли из России.

Что получить брендовые товары, компания Херинкса использует посредников, которые не имеют очевидной связи с Россией, в качестве покупателей. Затем продукцию отправляют в Россию розничным торговцам – часто через Турцию. Так, на российских сайтах появляются объявления о продаже товаров под брендом Nike, прекратившей продавать свою спортивную одежду в РФ еще с начала войны. В то же время Nike и Lego сообщили Reuters, что не давали разрешения компании Херинкса на импорт своих товаров в Россию.

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Согласно анализу агентства, существует по меньшей мере десятки фирм, подобных Herinckx, которые используют методы серого рынка для ввоза западных товаров в Россию. Это показывает, как попытки западных правительств и брендов изолировать российскую экономику разбиваются о реальность глобального бизнеса: где есть спрос, кто-то его удовлетворит.

Но такие компании, как Herinckx, опосредованно помогают российской экономике. Потребители все еще могут покупать иностранные товары. Таможенные данные, проанализированные Reuters, показали, что, например, стоимость продукции Nike, импортируемой в Россию, упала на 81% в 2022 году до 21 миллиона долларов, но восстановилась в 2023 году до не менее 74 миллионов долларов.

Поскольку мировые бренды остановили продажи или прекратили экспорт из-за вторжения, Россия позволила бизнесу импортировать продукцию из-за рубежа без разрешения владельца торговой марки.

Некоторые юристы говорят, что западным брендам будет сложно обратиться в суд по российскому законодательству, что оставляет мало других правовых возможностей для брендов, пытающихся защитить свои права интеллектуальной собственности, которые обычно привязаны к территории, где произошло нарушение.

В российской компании Herinckx работает 82 сотрудника, и она прогнозирует доход в 2024 году в размере 35 миллионов евро, или около 37 миллионов долларов. В прошлом году он составлял 23,7 миллиона долларов, согласно данным компании.

Фирма голландца публично не раскрывает своих клиентов. Но Reuters идентифицировал некоторых из ее российских клиентов, просмотрев документы, которые компания подала в российские налоговые органы. Среди клиентов – некоторые из крупнейших российских сетей супермаркетов и интернет-магазинов.

РФ научилась обходить санкции

Ранее УНИАН писал, что России в определенной степени удалось найти способы, чтобы обойти санкции в отношении технологий, необходимых для ведения войны против Украины. Это означает, что Запад должен сделать торговые ограничения более эффективными.

Также Россия давно и сознательно полагается именно на контрабандные пути получения западных микрочипов для своей военной промышленности. Западные правительства имеют значительные трудности с тем, чтобы перекрыть все эти давно существующие цепочки контрабанды.

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