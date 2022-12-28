Новый законопроект по градостроительству №5655 вызвал бурные дискуссии. Заместитель министра общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина считает, что прежде всего реформа будет работать в пользу общин, а также — честных застройщиков.

Реформа градостроительства, за которую проголосовал украинский парламент, приняв проект закона №5655, приведет к децентрализации контроля, который ранее был сконцентрирован в одних руках.

Об этом в эфире единого телемарафона заявила заместитель министра общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина.

Она пояснила, что речь идет о разделении функций контроля и надзора (эти две функции не могут быть у одного субъекта, поскольку это порождает конфликт интересов и коррупционные риски): надзор за отраслью и субъектами градостроительства (застройщиками, архитекторами, органами контроля, генподрядчиками и т. п) осуществляет государство в лице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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"При Министерстве функционирует консультативно-совещательный орган - градостроительная палата, состоящая из представителей общественной и экспертной среды отрасли. У заказчика строительства появится возможность выбора органа, который будет его контролировать, - это может быть местная власть или частный орган контроля (уполномоченное лицо по градостроительству). Для частного контроля будет расширена ответственность за результаты работы - они будут рисковать собственным имуществом", - говорит Азархина.

Также, по словам замминистра, в результате реформы государство в лице ДИАГ (Государственная инспекция архитектур и градостроительства) будет контролировать исключительно сложные объекты строительства (мосты, АЭС, тоннели, порты), те объекты, которые строятся за средства налогоплательщиков и объекты культурного наследия национального значения.

"Изменятся и расширятся функции органов местного самоуправления (ОМС). ОМС обязаны проводить мониторинг застройки в общинах, выявлять самовольное строительство, проверять объекты, определенные электронной системой как рискованные, и реагировать на сообщения о нарушениях от общественности. А за ненадлежащее осуществление мониторинга должностные лица будут нести определенную ответственность. У ОМС появится возможность в определенных случаях сносить незаконные объекты без решения суда - сейчас это невозможно", - пояснила Азархина.

По ее мнению, крайне важно, что в результате введения новой реформы градостроительства произойдет полная цифровизация процессов, а еще значительно улучшится ситуация с качеством проектной документации. Ведь, как объяснила Азархина, на каждом этапе строительного процесса — при экспертизе, технической инвентаризации, принятии в эксплуатацию-е-система будет сравнивать имеющееся состояние объекта с тем, которое было указано в проектной документации. Так будет формироваться протокол расхождения, который покажет — не превышена ли этажность, площадь объекта и тому подобное.

"Электронная система сделает невозможным снос здания с исторической ценностью - такое решение будет автоматически заблокировано. Перечень объектов культурного наследия должен быть в единой электронной системе в сфере строительства и любой незаконный демонтаж можно будет легко идентифицировать во время мониторинга органами ОМС или проверке органа контроля", - подчеркнула Азархина.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.

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