Основа для разговоров об отставке Шевченко - материал британской Financial Times – опирается лишь на показания двух анонимных источников, говорит Сазонов.

Волна критики в сторону главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко имеет искусственную природу, а ее организаторы преследуют цель дискредитировать действующую власть.

Об этом написал в Facebook политический эксперт Кирилл Сазонов.

Он сравнил ситуацию с попыткой экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой очистить финансовую сферу.

"Сейчас, когда НБУ благополучно вывел экономику за ручку из коронакризиса и вплотную приблизился к чистке кредитных союзов и страховых компаний, которых на порядок больше, чем было банков при Гонтаревой, кто-то снова поднял информационную волну, сознательно направляя ее против Кирилла Шевченко, намереваясь выбить ключевую фигуру и в наведении порядка в финансовом секторе, и в переговорах с иностранными партнерами", - отметил Сазонов.

Он уточнил, что информационную волну против Шевченко "разгоняют" активисты партии Демсокира, а причин для увольнения главы НБУ, помимо политических, нет.

"Те, кто стоит за Демсокирой, как раз и руководствуются этими сугубо политическими мотивами – разрушить финансовую стабильность, чтобы на этом фоне дискредитировать действующую власть. Мол, мы же говорили: они не могут, давайте лучше мы", - сделал вывод эксперт.

При этом основа для разговоров об отставке Шевченко – материал британской Financial Times – опирается лишь на свидетельство двух анонимных источников. Там же упоминается, что перестановка главы НБУ может осложнить переговоры с МВФ о транше.

"Шевченко достался самый сложный период коронакризиса. И то, что за все это время гривна оставалась в пределах 27 за доллар – спасибо Шевченко и выбранной им стратегии. Поэтому – отстаньте от Шевченко, если не хотите доллар по 37 и прекращения переговоров с МВФ, от которого, кстати, уже в августе ожидаются специальные права заимствования на $2,7 млрд", - констатировал Сазонов.

Напомним, ранее стало известно, что Нацбанк и Министерство финансов США возобновили совместную работу в сфере расследования финансовых преступлений.

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Автор: Иван Бойко