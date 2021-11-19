В течение двух лет по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Днепропетровской области сделают в 4 раза больше дорог, чем за последние 10 лет. Об этом на Днепровском экономическом форуме-2021 заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Днепропетровщина - одна из ключевых областей Украины, в частности в разрезе поступлений в бюджет и структуру ВВП, но постоянно выпадала из поля зрения государственных планов. "Большая стройка" прямо сейчас исправляет эту историческую несправедливость", - подчеркнул министр.

В частности, за 2 года обновят и построят более 557 км дорог. А уже к концу этого года откроют II очередь Южного обхода Днепра, которую начали создавать еще в 2012 году, но потом забросили.

В следующем году завершится обновление трассы Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье и важного южного маршрута Н-11 Днепр - Николаев.

Среди крупнейших инфраструктурных проектов в области также строительство Международного аэропорта Днепра, который сможет принимать 11 тысяч пассажиров в сутки, и восстановление Международного аэропорта "Кривой Рог". Его откроют уже в 2022-м.

"Уже в следующем году начнем электрификацию участка Долинская - Николаев - Колосовка, которая позволит объединить между собой ключевые города Центра и Юга Украины: Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Херсон", - рассказал Кубраков о планах на железной дороге.

Кроме того, по маршруту Долинская - Кривой Рог - Апостолово - Херсон - Вадим - Николаев в I квартале 2022 года запустят новый дизель-поезд.

Еще одним проектом "Большой стройки" на Днепропетровщине является строительство нового сортировочного центра. Соответствующий контракт "Укрпочта" подписала 19 ноября.

"Он будет расположен недалеко от нового аэропорта Днепра. Всего планируется построить 7 таких хабов по всей стране. По предварительным подсчетам, минимальное время и объем обработки посылок вырастет до 35 тыс. единиц в час, а письменной корреспонденции - до 15 тыс. писем в час", - рассказал министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал план программы "Большая стройка": отремонтировать и построить 6 500 км дорог в течение 2021 года.

Автор: Иван Бойко