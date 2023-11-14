Продукция компании Rockwool использовалась при строительстве и ремонте кораблей ВМФ России.

Ведущий датский производитель Rockwool, внесен в перечень международных спонсоров войны.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства предотвращения коррупции, через посредников продукция компании продается российским государственным предприятиям, в частности, по заказу Министерства обороны РФ.

Продукция компании, созданная на основе каменной ваты, использовалась при строительстве и ремонте кораблей ВМФ России: Черноморского флота в Севастополе, Балтийского флота, Северного флота в Мурманске, а также Тихоокеанского флота. Информация о таких контрактах имеется с 2014 по 2021 годы.

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После аннексии Крыма Rockwool поставила изоляционные материалы по меньшей мере для 31 корабля и подводных лодок российского флота, включая крейсеры, эсминцы, атомные подводные лодки, фрегаты, десантные корабли, тральщики и разведывательные корабли. Выявлено не менее 52 контрактов на более 329 млн руб. между дистрибьюторами Rockwool и Министерством обороны России.

Война в Украине и позиция Rockwool

В апреле 2022 года, компания Rockwool объявила о продолжении своей работы в России, несмотря на вторжение РФ в Украину.

В РФ Rockwool работает с 1995 года и владеет четырьмя заводами (г. Балашиха, Московской области; г. Выборг Ленинградской области; г. Троицк Челябинской области; ЭВЗ Алабуга, Республика Татарстан).

В России Rockwool представлена 4 компаниями. Хотя официально они и не поставляют собственную продукцию по госконтрактам РФ, в 2023 году такие поставки их продукции осуществлялись другими предприятиями-посредниками.

Спонсоры войны

В список международных спонсоров войны попали британская корпорация Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve и другие), мировой производитель алкоголя Bacardi, ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International.

Кроме того, в списке спонсоров войны такие бренды как Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и т. д.

Также в список попали: корпорация Nestle, банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter &Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие), а также компания Mondelez International ("Барни", Oreo, Milka и др.).

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