Повышение стало результатом восстановления экономического роста в 2023 году вместе с постоянным сокращением населения.

В этом году Алжир, Иран, Монголия и Украина поднялись с уровня дохода ниже среднего до уровня дохода выше среднего. Об этом говорится в публикации Всемирного банка.

Отмечается, что изменение рейтинга Украины в сторону повышения стало результатом восстановления экономического роста в 2023 году (когда реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году) вместе с постоянным сокращением населения, которое упало более чем на 15% после вторжения России.

Эти факторы были дополнительно усилены ростом цен на товары и услуги, произведенные внутри страны, что привело к значительному росту номинального валового национального дохода (ВНД) на душу населения на 18,5%.

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"Несмотря на то, что украинская экономика значительно пострадала от вторжения России, реальный рост в 2023 году был обусловлен строительной активностью (24,6%), что отражает значительное увеличение инвестиционных расходов (52,9%), которые поддерживают усилия Украины по восстановлению после продолжающихся разрушений", – говорится в публикации.

Согласно классификации Всемирного банка, к странам с уровнем доходов выше среднего относятся те, где валовой национальный доход (общий объем доходов, полученных экономическими резидентами данной страны) на душу населения составляет от 4516 до 14 005 долларов.

Доходы населения в Украине

Доходы населения в Украине достаточно быстро растут благодаря снижению безработицы и усилению конкуренции работодателей за работников, также на это влияет увеличение выплат в бюджетных учреждениях и денежного обеспечения военнослужащих. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, представленном Национальным банком.

По данным Министерства финансов, средний размер начисленной зарплаты чиновников в государственных органах Украины в мае составил 50,9 тысяч гривень, что на 32% превышает показатель января.

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