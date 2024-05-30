В прошлом году около 9 млн украинцев жили в бедности.

Количество украинцев, которые живут за чертой бедности, выросло на 1,8 миллиона человек с 2020 года. Это составляет около 29% населения, ведь вторжение РФ продолжает разрушать экономику страны. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, передает Reuters.

Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи говорит, что ситуация была бы гораздо хуже, если бы Украина не получила значительную внешнюю бюджетную поддержку для выплаты пенсий по возрасту и зарплат учителям, врачам и другим категориям населения.

"Если бы международные партнеры, особенно США, не перенаправляли ресурсы, специально предназначенные для этих социальных расходов, то в бедности было бы на три миллиона больше людей", - отметил он в интервью агентству Reuters. Видео дня

В отчете Всемирного банка было подсчитано, что в прошлом году около 9 млн украинцев жили в бедности. Общее количество населения страны сейчас оценивается примерно в 32 миллиона.

Аналитики объясняют, что рост бедности связан со снижением уровня занятости - более пятой части взрослого населения, которое работало до войны, потеряло работу.

В отчете добавляют, что почти четверть опрошенных граждан Украины не имели достаточно денег для покупки продуктов в определенный момент, а именно в июне 2023 года, несмотря на то, что восстановление экономики и замедление инфляции способствовали улучшению продовольственной безопасности во второй половине года.

По словам Банерджи, предоставление США нового финансирования для Украины после месяцев задержки является "фантастической" новостью, ведь это поможет Украине обеспечивать выплатами, зарплатами и пенсиями людей.

По данным отчета, 85-92% медицинских клиник в Украине все еще полностью функционировали в 2023 году, несмотря на российские обстрелы. Также по меньшей мере 89% детей в возрасте от 6 до 18 лет продолжали посещать школу, а 72% этих учеников посещали школу онлайн, ведь в районах, где они живут, ведутся активные боевые действия.

Также опрос показал, что 97% пенсий по возрасту и 85% соцпомощи выплачиваются вовремя, что является главным фактором, который предотвращает еще большую бедность.

Банерджи подчеркнул, что самым большим вызовом для Украины остается безопасность и прекращение войны, однако украинские чиновники прекрасно справляются с управлением экономикой в этих обстоятельствах.

"Не может быть экономического процветания или экономического роста без физической безопасности. Но я никогда не видел правительства, которое бы сделало так много, имея так мало", - подчеркнул эксперт.

Экономическая ситуация в Украине - последние новости

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что рост тарифов на свет загонит украинцев в долги, поэтому такое решение не заставит жителей страны экономить.

"Поднятие тарифов не приводит к экономии. Поднятие тарифов в самой бедной стране Европы, которая воюет третий год, приведет к тому, что долги за коммуналку будут увеличиваться. Это аксиома", - объяснил специалист.

В свою очередь инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что действующий тариф на свет покрывает только цену доставки электроэнергии и вопрос его повышения является актуальным на фоне разрушений гидроэлектростанций.

"Тарифы должны быть подняты. Сейчас парадоксальная история. У нас сейчас тарифы на свет покрывают исключительно доставку электроэнергии, когда мы говорим о тарифах для населения. То есть, де-факто электроэнергия, которая продается, продается по цене ноль", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: