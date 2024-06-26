В январе средняя зарплата чиновников составляла 38,6 тысяч гривен.

Средний размер начисленной зарплаты чиновников в государственных органах Украины в мае составил 50,9 тысяч гривен, что на 32% превышает показатель января. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Согласно опубликованным данным, в январе средняя зарплата чиновников составляла 38,6 тысяч гривен.

Самые высокие зарплаты имеют чиновники из Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - в среднем 89,7 тысяч гривен. Второе место по размеру заработной платы занимает Антимонопольный комитет (88,3 тыс. грн), третье - секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета (72,4 тыс. грн).

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Самые низкие средние зарплаты имеют чиновники из Государственной регуляторной службы (24,7 тыс. грн) и Национальной службы посредничества и примирения (26,7 тыс. грн).

Зарплаты в Украине - последние новости

По итогам I квартала 2024 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22,5% относительно показателя прошлого года и составляет 18 903 грн, сообщила Государственная служба статистики Украины. Самым высоким уровень заработных плат был в сфере информации и телекоммуникаций - 49 473 грн, что на 35,6% больше, чем год назад.

Согласно Отчету о финансовой стабильности НБУ, доходы населения в Украине достаточно быстро растут благодаря снижению безработицы и усилению конкуренции работодателей за работников, также на это влияет увеличение выплат в бюджетных учреждениях и денежного обеспечения военнослужащих.

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