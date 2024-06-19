Реальные доходы населения заметно растут, подпитываемые снижением безработицы и повышением зарплат.

Доходы населения в Украине достаточно быстро растут благодаря снижению безработицы и усилению конкуренции работодателей за работников, также на это влияет увеличение выплат в бюджетных учреждениях и денежного обеспечения военнослужащих. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, представленном Национальным банком.

"Номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию, соответственно растут тоже быстро. Это улучшает потребительский спрос и, соответственно, спрос на потребительские займы. Кроме того, ситуация благоприятна тем, что эти доходы оседают на счетах... То есть, нет проблем в плане снижения заинтересованности хранения средств в системе", – отметила во время презентации отчета директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

По данным отчета, реальные доходы населения заметно растут, подпитанные снижением безработицы и повышением зарплат. Так, в 2024 году рост реальных доходов населения ускорился.

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"Растет основная их составляющая – зарплаты, прежде всего в частном секторе. Этому способствует дальнейшее восстановление экономической активности. С другой стороны, среднюю зарплату вверх двигает усиление конкуренции за работников", – сказано в документе.

Отмечается, что среднемесячная зарплата в I квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с уровнем год назад. При этом предприятия и в дальнейшем испытывают нехватку квалифицированных работников: более половины опрошенных Минэкономики и МОМ в феврале-марте работодателей отмечает, что поиск работников – главная сложность деятельности.

Подпитывает общий рост доходов населения увеличение выплат в бюджетных учреждениях, а также денежного обеспечения военнослужащих.

"За счет восстановления доплат за февраль-апрель 2024 года номинальные выплаты военным выросли на 10% в годовом измерении. Продолжается также рост пенсионных выплат благодаря индексации. Другой весомый фактор прироста реальных доходов – значительное замедление инфляции", – отметили в Нацбанке.

Прогнозируется, что конкуренция работодателей за квалифицированных работников и в дальнейшем будет обусловливать повышение зарплат. Согласно опросу НБУ предприятий, в I квартале 77% опрошенных планируют повысить зарплату в 2024 году. Кроме того, правительство намерено повышать уровень оплаты труда военнослужащих. Однако ускорение инфляции будет несколько тормозить прирост реальных доходов.

Дефицит работников в Украине

Как сообщалось в статье УНИАН, в Украине наблюдается дефицит кадров и увеличение количества вакансий. В частности, это происходит из-за дальнейшей миграции украинцев за границу, мобилизации и усиления диспропорций на рынке труда.

Издание Bloomberg пишет, что мобилизация в Украине, которая коснулась, в частности, сотрудников производств и бизнеса, привела к вымыванию кадров из украинской экономики.

По данным Forbes, в Украине наблюдается серьезная нехватка работников строительной отрасли. Дефицит кадров на строительных площадках достигает 40%, из-за чего к работе начинают привлекать мигрантов.

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