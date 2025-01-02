За последние два года польская "минималка" выросла на треть.

Минимальная зарплата в Польше в шесть раз превысила украинскую. Как сообщает Polskie Radio, с 1 января, работая полный день, работник в Польше теперь должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц.

Отмечается, что с января минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых. Также выросла минимальная почасовая ставка: с 28,1 злотых до 30,5 злотых.

Сообщается, что минимальная заработная плата в Польше растет каждые полгода. Для понимания, на начало 2023 года она составляла 3490 злотых и за эти два года выросла на 1176 злотых, то есть на треть.

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Стоит заметить, что минимальная зарплата в Украине сегодня составляет 8 тысяч гривен, то есть около 190 долларов. Это в 5,89 раза меньше, чем в Польше.

Другие экономические новости

Как писал УНИАН, в прошлом году импорт в Украину вырос на 8,6% и составил 69 млрд долларов. Заместитель министра экономики и торговли Тарас Качка отметил, что в частности на 333% вырос импорт электроэнергии, на 103% импорт аккумуляторов, на 77% импорт беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем значительно вырос и украинский экспорт - сразу на 15%. Правда, в абсолютных цифрах он все еще отстает от объемов импорта и составляет 41,6 млрд долларов. Из-за открытия навигации в портах в лидеры по объемам экспорта вышла железная руда. По сравнению с позапрошлым годом рост составил 89%.

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