У иностранцев из Филиппин, Индии, Непала, Молдовы и Колумбии ожидания к зарплате ниже.

Украинцы в Польше больше не хотят работать за низкую зарплату, и только 5% готовы получать ниже €900. Как пишет Wprost, исследования показывают, что их требования превосходят другие группы экономических мигрантов.

Как пишет издание, исследование Progres Group свидетельствует о том, что украинцы имеют гораздо более высокие финансовые потребности, чем сотрудники из других стран. Всего 5 процентов из них готовы работать за зарплату ниже 4000 злотых (около 930 евро). При этом подавляющее большинство – 85% - ожидает зарплату в пределах от 4000 до 7700 злотых (930-1800 евро), и 10% хочет заработать более 7700 злотых (1800 евро).

При этом отмечается, что у иностранцев из Филиппин, Индии, Непала, Молдовы и Колумбии ожидания ниже в отношении минимальной зарплаты. Из них 26 процентов готовы принять зарплату от 3000 до 3900 злотых (700-900 евро), 48 процентов ожидает зарплату от 4000 до 7700 злотых (930-1800 евро). При этом на зарплату, превышающую 7700 злотых (1800 евро), рассчитывают 26% - это значительно превышает процент среди украинцев.

Видео дня

В настоящее время средняя зарплата украинцев в Польше колеблется от 3300 до 5500 злотых (770-1300 евро).

Украинские переселенцы в Польше

Как сообщал УНИАН, почти 80% украинцев в Польше работают или ищут работу. При этом доля граждан Украины, которые декларируют намерение поселиться в Польше на постоянное проживание, не растет.

В то же время эксперты отмечают высокую профессиональную активность украинцев на польском рынке труда.

В то же время в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией.

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